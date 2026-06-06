Nakon prvih koraka, Europu čeka još dug put do tehnološkog suvereniteta

Europska komisija predložila je zakone kojima planira potaknuti domaću industriju računalnog oblaka, umjetne inteligencije i poluvodiča te smanjiti ovisnost o američkim velikim tehnološkim tvrtkama. Zakon o razvoju oblaka i umjetne inteligencije te Zakon o čipovima 2.0 dio su europskih napora za tehnološki suverenitet i napora za smanjivanjem jaza koji Stari kontinent dijeli od američkih i kineskih konkurenata.



Komisija želi udvostručiti globalni tržišni udio Unije u poluvodičima na 20 posto do 2030. godine. "Ne možemo si priuštiti ovisnost o drugima za tehnologije koje održavaju naše bolnice u radu, stabilne naše energetske mreže i sigurne naše usluge", rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.



Šefica Unije za tehnologiju Henna Virkkunen upozorila je na rizik od "prekidača", misleći na scenarij u kojem strana vlada ili tvrtka na zahtjev mogu isključiti ili poremetiti vitalne digitalne usluge. "Želimo biti sigurni da u kritičnim područjima uvijek možemo kontrolirati usluge i podatke u Europi", rekla je.



Prijedlog postavlja zahtjeve za suverenitet pružatelja usluga u oblaku u osjetljivim sektorima poput bankarstva, energetike i zdravstva, dijelom potaknut zabrinutošću zbog američkih zakona, poput Zakona o oblaku, koji zahtijevaju od pružatelja usluga sa sjedištem u SAD-u za odobravanjem pristupa vlastima podacima čak i ako su pohranjeni u inozemstvu.

Kontrola Europljanima iz Europe

Za kritične javne ugovore, dobavljači će morati osigurati softver i hardver koji su proizvedeni u Uniji, isključujući neeuropske tvrtke iz kontrole podataka i usluga. "U vrlo kritičnim područjima poput obrane, na primjer, vrlo je važno da tehnologiju kontroliraju Europljani iz Europe, a također i da podaci ostaju ovdje", rekla je.



Prijedlog također uključuje ubrzani postupak odobravanja za podatkovne centre koji će dobiti povlašteni pristup mreži i smanjene mrežne naknade za korištenje čipova proizvedenih u Europi i poboljšanje energetske učinkovitosti. Ažurirani Zakon o čipovima ima za cilj potaknuti čipove proizvedene u Europi poticanjem sporazuma između proizvođača i kupaca kojima se jamče buduće kupnje proizvoda.



Oba prijedloga bit će predmet pregovora s državama članicama Unije i Europskim parlamentom u nadolazećim mjesecima prije nego što mogu postati zakon. Američki dužnosnici posljednjih su mjeseci kritizirali pravila Unije usmjerena na obuzdavanje velikih tehnoloških tvrtki i prisiljavanje na bolji nadzor nad svojim platformama zbog ilegalnog i štetnog sadržaja.

Bit će potrebne konkretne akcije

Može li Unija postići tehnološki suverenitet? Analitičari kažu kako to nije nemoguće, ali bit će potrebno vrijeme, konkretne akcije i bolje investicijsko okruženje u raznim segmentima, u rasponu od od čipova do infrastrukture umjetne inteligencije.



Što se tiče čipova, plan je više fokusiran na podršku postojećim snagama vodećeg proizvođača ASML-a, od materijala do naprednog pakiranja, uz korištenje javne potražnje kako bi se pomoglo startupima u skaliranju. No, Unija trenutno nema suparnika za Nvidiju za dizajn AI čipova, konkurenta tajvanskom TSMC-u za njihovu proizvodnju, niti softverske divove usporedive s velikim američkim tvrtkama koji mogu potaknuti potražnju putem golemih cloud platformi.



U postojećem planu također nedostaje novih ulaganja, posebno u usporedbi s ogromnim američkim ulaganjima i kineskom industrijskom podrškom. Plaćanje računa prepušteno je državama članicama, koje su već pod pritiskom proračuna, dok se tvrtke suočavaju s visokim troškovima energije, nedostatkom radne snage i fragmentiranim tržištima kapitala.



Konačni paket mjera također nije uspio postići čvrst pristup "Kupujte europsko", što je pojedine kritičare navelo tvrdnju kako nije otišao dovoljno daleko. Ipak, ima onih koji smatraju kako su mjere realistični mali koraci prema dugoročnoj ambiciji.

