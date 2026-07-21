Najveća kazna dosad: AliExpress mora platiti više od pola milijarde eura

Europska unija je kaznila Alibabin AliExpress rekordnom kaznom od 550 milijuna eura zbog neuspjeha u borbi protiv prodaje ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda na svojoj platformi. To je treća kazna koju je Europska komisija izrekla u skladu s Unijim Zakonom o digitalnim uslugama.



Komisija je u lipnju prošle godine optužila AliExpress za nepoštivanje zakonskih odredbi za procjenu i ublažavanje rizika širenja ilegalnih proizvoda. Trgovina online dobila je rok do 20. listopada kako bi predložila korektivne mjere. Mogla bi se suočiti s daljnjim kaznama ako regulator u prosincu odluči kako se ne pridržavaju zakona.



"Ovo je vrlo opasno za potrošače, nepravedno za tvrtke koje se pridržavaju svih naših pravila", rekla je Henna Virkkunen, potpredsjednica Komisije za tehnologiju. Dodala je kako jedan od pet Europljana kupuje jednom mjesečno od Sheina, Temua i AliExpressa.



Istaknula je 193 milijuna korisnika AliExpressa u Europi prošle godine u usporedbi sa 156 milijuna Sheina i 130 milijuna Temua. Temu je također kažnjen prema Zakonu o digitalnim uslugama, dok je istraga protiv Sheina u tijeku.



AliExpress je kritizirao kaznu, ocijenivši ju pretjeranom. Ne slažu se s odlukom Komisije i smatraju kako u napravili značajna proaktivna poboljšanja. Razmatraju sve dostupne opcije.



Komisija smatra kako AliExpress nije pravilno procijenio ima li dovoljno ljudi za pregled rizika te kako je precijenio učinkovitost svog sustava u otkrivanju i uklanjanju ilegalnih proizvoda. Kritizirala je sustave preporučivanja i oglašavanja tvrtke, držeći ga odgovornim za pogoršanje širenja ilegalnih proizvoda, i oslanjanje na jedan kvantitativni pokazatelj za mjerenje sustava moderiranja kako bi se spriječio rizik od pojavljivanja ili ponovnog pojavljivanja ilegalnih proizvoda u sličnim oblicima.



Zbog neuspjeha AliExpressa u otkrivanju ilegalnih proizvoda - u rasponu od krivotvorenih proizvoda do nesigurnih igračaka i opasne kozmetike - ti su proizvodi ostali dostupni tjednima online. Komisija je također nezadovoljna zbog neučinkovite politike kažnjavanja, zbog čega kažnjene tvrtke nastavljaju prodavati ilegalne proizvode na njezinoj platformi.



Obvezni sustav autorizacije robne marke AliExpressa - namijenjen sprječavanju prodaje krivotvorenih proizvoda - pokazao se neučinkovitim i nije mu bilo dodijeljeno dovoljno osoblja, pa su ga trgovci koji prodaju lažne proizvode lako zaobilazili.



Kazna je znatno veća od 120 milijuna eura, koliko je dobila platforma X u vlasništu Elona Muska u prosincu prošle godine, i 200 milijuna eura, s koliko je Temu kažnjen prošlog svibnja. AliExpress je u lipnju prošle godine izbjegao kaznu, koja bi mogla iznositi do šest posto njegovog globalnog godišnjeg prometa, nakon što je pristao na mjere za borbu protiv širenja potencijalno ilegalnih i pornografskih materijala na svojoj platformi.

