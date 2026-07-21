Najveća kazna dosad: AliExpress mora platiti više od pola milijarde eura

Kazna je znatno veća od 120 milijuna eura, koliko je dobila platforma X u vlasništu Elona Muska u prosincu prošle godine, i 200 milijuna eura, s koliko je Temu kažnjen prošlog svibnja

Miroslav Wranka utorak, 21. srpnja 2026. u 00:39
📷 CardMapr.nl (Unsplash)
CardMapr.nl (Unsplash)

Europska unija je kaznila Alibabin AliExpress rekordnom kaznom od 550 milijuna eura zbog neuspjeha u borbi protiv prodaje ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda na svojoj platformi. To je treća kazna koju je Europska komisija izrekla u skladu s Unijim Zakonom o digitalnim uslugama.

Komisija je u lipnju prošle godine optužila AliExpress za nepoštivanje zakonskih odredbi za procjenu i ublažavanje rizika širenja ilegalnih proizvoda. Trgovina online dobila je rok do 20. listopada kako bi predložila korektivne mjere. Mogla bi se suočiti s daljnjim kaznama ako regulator u prosincu odluči kako se ne pridržavaju zakona.

"Ovo je vrlo opasno za potrošače, nepravedno za tvrtke koje se pridržavaju svih naših pravila", rekla je Henna Virkkunen, potpredsjednica Komisije za tehnologiju. Dodala je kako jedan od pet Europljana kupuje jednom mjesečno od Sheina, Temua i AliExpressa.

Istaknula je 193 milijuna korisnika AliExpressa u Europi prošle godine u usporedbi sa 156 milijuna Sheina i 130 milijuna Temua. Temu je također kažnjen prema Zakonu o digitalnim uslugama, dok je istraga protiv Sheina u tijeku.

AliExpress je kritizirao kaznu, ocijenivši ju pretjeranom. Ne slažu se s odlukom Komisije i smatraju kako u napravili značajna proaktivna poboljšanja. Razmatraju sve dostupne opcije. 

Komisija smatra kako AliExpress nije pravilno procijenio ima li dovoljno ljudi za pregled rizika te kako je precijenio učinkovitost svog sustava u otkrivanju i uklanjanju ilegalnih proizvoda. Kritizirala je sustave preporučivanja i oglašavanja tvrtke, držeći ga odgovornim za pogoršanje širenja ilegalnih proizvoda, i oslanjanje na jedan kvantitativni pokazatelj za mjerenje sustava moderiranja kako bi se spriječio rizik od pojavljivanja ili ponovnog pojavljivanja ilegalnih proizvoda u sličnim oblicima.

Zbog neuspjeha AliExpressa u otkrivanju ilegalnih proizvoda - u rasponu od krivotvorenih proizvoda do nesigurnih igračaka i opasne kozmetike - ti su proizvodi ostali dostupni tjednima online. Komisija je također nezadovoljna zbog neučinkovite politike kažnjavanja, zbog čega kažnjene tvrtke nastavljaju prodavati ilegalne proizvode na njezinoj platformi. 

Obvezni sustav autorizacije robne marke AliExpressa - namijenjen sprječavanju prodaje krivotvorenih proizvoda - pokazao se neučinkovitim i nije mu bilo dodijeljeno dovoljno osoblja, pa su ga trgovci koji prodaju lažne proizvode lako zaobilazili.

Kazna je znatno veća od 120 milijuna eura, koliko je dobila platforma X u vlasništu Elona Muska u prosincu prošle godine, i 200 milijuna eura, s koliko je Temu kažnjen prošlog svibnja. AliExpress je u lipnju prošle godine izbjegao kaznu, koja bi mogla iznositi do šest posto njegovog globalnog godišnjeg prometa, nakon što je pristao na mjere za borbu protiv širenja potencijalno ilegalnih i pornografskih materijala na svojoj platformi.
 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi