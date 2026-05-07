Krši li LinkedIn GDPR? Uskoro bi to moglo biti provjereno na sudu

Značajka LinkedIna na koju prosječni korisnik besplatnog izdanja te poslovne društvene mreže vjerojatno tek letimično baci pogled mogla bi postati pravni presedan u Europskoj uniji

Mreža četvrtak, 7. svibnja 2026. u 06:10
📷 Greg Bulla (Unsplash)
Greg Bulla (Unsplash)

U sklopu korisničkog profila na LinkedInu postoji prostor gdje možete pregledati tko je pogledao vaš profil. Za one koji plaćaju pretplatu taj popis seže 365 dana unatrag i uključuje imena, naziv posla i poslodavca te jednostavnu poveznicu do profila konkretne osobe (osim ona nije isključila vidljivost kako bi zaštitila privatnost). 

Ako ne plaćate za korištenje LinkedIna, vidjet ćete ih šačicu ili obavijest kako je to učinio netko s određenim nazivom posla iz određene tvrtke. Klik na bilo što na tom popisu preusmjerit će vas na prijavu za pretplatu ili rezultate pretraživanja za zaposlenike jedne od gore navedenih tvrtki.

Jedan je korisnik LinkedIna odlučio provjeriti može li to promijeniti oslanjajući se na članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Od LinkedIna je zatražio kopiju svojih osobnih podataka koje ta tvrtka obrađuje. LinkedIn je to odbio učiniti, tvrdeći kako zaštita tih podataka ima prednost. 

Nakon toga u priču se uključila ekipa iz organizacije za zaštitu podataka Noyb, koja tvrdi kako ljudi imaju pravo besplatno primati svoje podatke. Prema spomenutom članku GDPR-a, mogu dobiti kopiju svih podataka koji se na njih odnose i koje je obradio pružatelj. To se odnosi i na puni popis posjetitelja profila, ako ga korisnik zatraži. 

U Noybu priznaju kako postoji pravna zabuna vezana uz GDRP kada je riječ o ponudi vrhunskih usluga. Ali, vjeruju kako postoji samo jedna iznimka u članku 15. koja bi LinkedInu dala prednost. To je posljednji stavak, koji kaže kako pravo osobe na svoje podatke ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih. 

Kad bi LinkedIn tvrdio kako mora zaštititi identitete ljudi koji su posjetili profil subjekta podataka, to bi im mogao biti izgovor. Ne nužno i dobar. Pitanje je, naime, može li se smatrati kako bi otkrivanje podataka negativno utjecalo na prava posjetitelja čiji su podaci otkriveni.

Nije samo LinkedIn u pitanju, već i niz drugih tvrtki koje prepakiraju korisničke podatke kako bi ih im opet prodali. 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi