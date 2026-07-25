GSMA: Zamjena opreme europske telekome bi mogla koštati 40 milijardi €

Suočeni s dodatnim troškovima, mrežni operateri će preispitati svoje investicijske i tržišne strategije te odgovoriti povećanjem naknada ili smanjenjem potrošnje. Moguće i oboje.

Miroslav Wranka subota, 25. srpnja 2026. u 08:00
📷 Edvin Gál (Pexels)
Edvin Gál (Pexels)

Zamjena telekomunikacijske opreme koju isporučuju takozvani visokorizični dobavljači mogla bi europske telekomunikacijske tvrtke koštati i do 40 milijardi eura, s dodatnim utjecajem na performanse mreže i buduće investicijske planove. 

Upozorenje je stiglo u izvješću GSMA Intelligencea, istraživačkog odjela globalnog trgovinskog tijela industrije mobilnih komunikacija. Odnosi se na planove Europske komisije za rješavanje potencijalnih prijetnji sigurnosti Unije koje predstavljaju IT i telekomunikacijska oprema iz trećih država.

Predloženi regulatorni okvir Zakona o kibernetičkoj sigurnosti 2 (CSA2) uključuje odredbe kojima se od država članica zahtijeva uklanjanje i zamjenu kritične opreme u telekomunikacijskoj infrastrukturi koja stiže od pojedinih visokorizičnih dobavljača.
Pod visokorizičnim dobavljačima podrazumijeva se tvrtke sa sjedištem u Kini, poput Huaweija i ZTE-a.

Prema GSMA-i, postoji i dalje velika neizvjesnost oko troškova zamjene opreme, pogotovo zato što će to trebati učiniti u velikim razmjerima u kratkom roku. Mobilni operateri imali bi samo tri godine za uklanjanje ciljane opreme, dok bi se rokovi za ostale mreže i imovinu mogli razlikovati.

Izravan trošak i ograničenje konkurencije

Vlastite brojke GSMA-e, temeljene na istraživanju sedam skupina operatera u Uniji, daju procjenu od 30 do 40 milijardi eura. To uključuje troškove za mobilne mreže, fiksne mreže i transportne mreže, poput optičkih okosnica i podmorskih kabela. Uzimajući srednju procjenu od 35 milijardi eura, mobilne mreže bi činile 19 milijardi eura, fiksna infrastruktura pet milijardi eura, a transportni elementi 11 milijardi eura.

Izvješće također upozorava na utjecaje koji prelaze same troškove zamjene. Zabrana tih visokorizičnih dobavljača ograničit će konkurenciju na tržištu telekomunikacijske opreme, što će vjerojatno rezultirati većim troškovima za operatere. 

GSMA kaže kako njihova analiza koristi pristup koji preferira Europska komisija, a koji se oslanja na omjere preusmjeravanja, mjereći udio prodaje koju je jedna tvrtka izgubila, a koju bi mogla preuzeti druga, u kombinaciji s informacijama o maržama. 

Vjeruju kako bi cijene opreme mogle porasti za 24 posto, dijelom zato što je tržište mobilne opreme već vrlo konsolidirano, pri čemu Huawei čini znatan dio.Fiksna mrežna oprema mogla bi zabilježiti porast do 19 posto, a oprema za transportne mreže mogla bi poskupjeti za 10 posto. Temeljem očekivanih ulaganja između 2027. i 2030. godine, to bi rezultiralo dodatnim troškom za mrežne operatere od oko 8,5 milijardi eura.

Suočeni s tim dodatnim troškovima, mrežni operateri će preispitati svoje investicijske i tržišne strategije te odgovoriti povećanjem naknada za pristup korisnicima ili smanjenjem potrošnje na nadogradnju mreže i poboljšanja usluga - moguće oboje. 

Širi ekonomski troškovi za europsko gospodarstvo vjerojatno bi bili veći od procijenjenog utjecaja na telekomunikacijska poduzeća. Sporiji ili skuplji razvoj 5G/6G mreže ometat će sposobnost Unije u ispunjavanju ciljeva Digitalnog desetljeća 2030., upozoreno je u izvješću.

GSMA se poziva na KPMG-ovu studiju (izrađenu u suradnji s Kineskom trgovinskom komorom za Uniju), koja tvrdi kako bi ove politike mogle dovesti do kumulativnih ekonomskih gubitaka do 370 milijardi eura u Uniji do 2030.

Pojedine telekomunikacijske mreže u SAD-u i dalje koriste Huaweijevu opremu, odbijajući je zamijeniti osim ako vlada ne izdvoji novac. Huawei je dobavljač gotovo 60 posto instalirane mrežne opreme koja upravlja njemačkom 5G infrastrukturom.

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