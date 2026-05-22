Google, Meta Platforms i TikTok ne štite korisnike dovoljno od prijevara

Google, Meta Platforms i TikTok meta su pritužbe skupina potrošača iz Europske unije jer navodno nisu zaštitili korisnike od financijskih prijevara na svojim platformama. Pritužbe, iza kojih stoje Europska potrošačka organizacija (BEUC) i 29 ​njenih članova u 27 europskih država, podnesene su Europskoj komisiji i ​nacionalnim regulatorima u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama.



"Meta, TikTok i Google ne samo što ne uspijevaju proaktivno ukloniti lažne oglase, nego također čine malo kada su obaviješteni o takvim prijevarama. Ako se ne uspiju pozabaviti financijskim prijevarama koje kruže na njihovim platformama, prevaranti će nastaviti svakodnevno dosezati milijune europskih potrošača, ostavljajući ljude u opasnosti od gubitka stotina do tisuća eura zbog prijevare", rekao je glavni direktor BEUC-a Agustín Reyna.



Googleov glasnogovornik osporio je tvrdnje iz pritužbe. "Strogo provodimo naša pravila o oglašavanju, blokirajući više od 99 posto oglasa koji krše pravila prije nego što se uopće pokažu. Naši timovi ​stalno ažuriraju ove ⁠obrane kako bi bili ispred prevaranata i zaštitili ljude", naveo je.



Potrošačke skupine su prijavile gotovo 900 oglasa za koje se sumnja kako krše zakone ⁠Unije između prosinca prošle i ožujka ove godine. Spomenute platforme uklonile su samo 27 posto oglasa. 52 posto prijava je odbijeno ili zanemareno. Stoga su skupine pozvale regulatore na istragu i izricanje kazni u slučaju kršenja zakona. Kazne mogu doseći do šest posto globalnog godišnjeg prometa tvrtke.