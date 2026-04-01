Francuzi tužili Ubisoft zbog gašenja igre The Crew
Vodeća francuska udruga potrošača UFC-Que Choisir podnijela je tužbu protiv Ubisofta zbog gašenja računalne igre "The Crew". Tvrtka je povukla naslov s digitalnih tržišta u prosincu 2023. godine i zatvorila svoje web poslužitelje 31. ožujka 2024., čime je postala trajno nedostupna za igranje svima koji su je kupili.
Slučaj bi mogao imati sveobuhvatne implikacije za milijune igrača diljem svijeta jer će ponuditi odgovor na pitanje može li tvrtka za videoigre povući proizvod koji su potrošači platili isključivanjem svojih servera.
"The Crew", pokrenut 2014., bila je igra utrkivanja u otvorenom svijetu koja je igračima dopuštala istraživanje smanjene reprezentacije SAD-a dok sudjeluju u utrkama i izazovima za više igrača. Igra je zahtijevala kupnju unaprijed i nudila je transakcije unutar igre za dodatni sadržaj.
U travnju 2024. Ubisoft je počeo opozivati licence korisnicima bez povrata novca, što je izazvalo reakciju zbog presedana koji bi takve radnje mogle postaviti za vlasništvo nad video igrama. U Ubisoftu tvrde kako su korisnici kupili samo ograničeni pristup igri, ne puno vlasništvo. UFC-Que Choisir, pak, tvrdi kako je Ubisoft obmanuo potrošače o trajnosti njihove kupnje i nametnuo zlonamjerne ugovorne klauzule lišavajući igrače vlasničkih prava.
Tužbu podupire europski potrošački pokret Stop Killing Games. Građanska inicijativa, čiji je cilj iznijeti problem koji povlačenje igre predstavlja pred Europsku uniju, pokrenuta je 2024. Europskoj komisiji predala je prošlog mjeseca peticiju s više od 1,3 milijuna potpisa. Očekuje se kako će Komisija predstaviti svoje nalaze do kraja srpnja.