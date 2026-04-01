Francuzi tužili Ubisoft zbog gašenja igre The Crew

Vodeća francuska udruga potrošača UFC-Que Choisir podnijela je tužbu protiv Ubisofta zbog gašenja računalne igre "The Crew". Tvrtka je povukla naslov s digitalnih tržišta u prosincu 2023. godine i zatvorila svoje web poslužitelje 31. ožujka 2024., čime je postala trajno nedostupna za igranje svima koji su je kupili.



​Slučaj bi mogao imati sveobuhvatne implikacije za milijune igrača diljem svijeta jer će ponuditi odgovor na pitanje ⁠može li tvrtka za videoigre povući proizvod koji su potrošači platili ​isključivanjem svojih servera.



"The Crew", pokrenut 2014., bila je igra utrkivanja u otvorenom svijetu koja je igračima dopuštala istraživanje smanjene reprezentacije SAD-a dok sudjeluju u utrkama i izazovima za više igrača. ​Igra je zahtijevala kupnju unaprijed i nudila je transakcije unutar igre za dodatni ​sadržaj.



U travnju 2024. Ubisoft je počeo opozivati ​​licence ‌korisnicima ⁠bez povrata novca, što je izazvalo reakciju zbog presedana koji bi takve radnje mogle postaviti za vlasništvo nad video igrama. U Ubisoftu tvrde kako su korisnici kupili samo ograničeni pristup igri, ne puno vlasništvo. UFC-Que Choisir, pak, tvrdi kako je Ubisoft ​obmanuo potrošače o ​trajnosti ⁠njihove kupnje i nametnuo zlonamjerne ugovorne klauzule lišavajući igrače vlasničkih prava.



Tužbu podupire europski potrošački pokret Stop Killing Games. ⁠Građanska inicijativa, čiji je cilj iznijeti problem koji povlačenje igre predstavlja pred Europsku uniju, pokrenuta je 2024. Europskoj komisiji predala je prošlog mjeseca ⁠peticiju s više od ​1,3 milijuna potpisa. Očekuje se kako će Komisija predstaviti svoje nalaze do kraja srpnja.

