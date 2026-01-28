Francuska Vlada ukida Microsoft Teams i Zoom u korist 'suverene platforme'

Francuska će američke platforme Microsoft Teams i Zoom zamijeniti vlastitom platformom za videokonferencije razvijenom u zemlji, koja će se koristiti u svim vladinim odjelima do 2027. godine

Taj potez dio je francuske strategije prestanka korištenja stranih dobavljača softvera, posebno onih iz Sjedinjenih Američkih Država, te ponovnog preuzimanja kontrole nad kritičnom digitalnom infrastrukturom. Dolazi u ključnom trenutku dok Francuska, poput Europe, doseže prekretnicu u pogledu digitalnog suvereniteta.

„Cilj je okončati korištenje neeuropskih rješenja i jamčiti sigurnost i povjerljivost javnih elektroničkih komunikacija oslanjajući se na snažan i suveren alat“, rekao je ministar za državnu službu i reformu države David Amiel.

David Amiel, ministar za državnu službu i reformu države Francuske

U ponedjeljak 26. siječnja je vlada u Parizu objavila da će umjesto toga koristiti francusku platformu za videokonferencije Visio. Platforma je u testiranju već godinu dana i ima oko 40.000 korisnika.

Što je Visio?

Visio je dio francuskog plana Suite Numérique, digitalnog ekosustava suverenih alata osmišljenih da zamijene korištenje američkih online usluga poput Gmaila i Slacka. Ti alati namijenjeni su državnim službenicima, a ne javnim ili privatnim tvrtkama.

Platforma također ima funkciju transkripta sastanaka i dnevnika govornika pokretanu umjetnom inteligencijom, koristeći tehnologiju francuskog startupa Pyannote.

Viso se također nalazi na suverenoj cloud infrastrukturi francuske tvrtke Outscale, koja je podružnica francuske softverske tvrtke Dassault Systèmes.

Francuska vlada izjavila je da bi prelazak na Visio mogao smanjiti troškove licenciranja i uštedjeti čak milijun eura godišnje na svakih 100.000 korisnika.

Takav potez dolazi i u vrijeme kada je Europa dovela u pitanje svoje preveliko oslanjanje na američku informacijsko-tehnološku (IT) infrastrukturu nakon prošlogodišnjih prekida rada američkih clouda.

„Ova strategija naglašava francusku predanost digitalnom suverenitetu usred rastućih geopolitičkih napetosti i straha od stranog nadzora ili prekida usluga“, rekao je Amiel.