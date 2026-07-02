Europskoj proizvodnji čipova prijeti sumorna budućnost

Prema izvješću, koje su objavili Institut Europske unije za sigurnosne studije i francuski think-tank Institut Montaigne, kako su kineske kontrole izvoza kritičnih minerala i rizik od rata u Tajvanskom tjesnacu glavne prijetnje opskrbi. Daljnja ranjivost proizlazi iz tehnološke ovisnosti Europske unije o SAD-u i mogućnosti američke blokade ASML-ovog izvoza u Kinu. ASML je dobavljač opreme za proizvodnju čipova.



Američki Kongres raspravlja o predloženom zakonu koji bi omogućio Washingtonu nametanje kontrole izvoza savezničkim zemljama i njihovim tvrtkama. Europska komisija nastoji ojačati industriju bloka. U lipnju je predložila Zakon o čipovima 2.0 s poticajima za poboljšanje potražnje za domaće proizvedenim čipovima. Također se pridružila washingtonskoj inicijativi Pax Silica za osiguranje lanaca opskrbe.



Uz suradnju sa saveznicima u suprotstavljanju Kini, vjerojatno jedini održiv put za Europu gradnja je na postojećim snagama, poput opreme za proizvodnju čipova, kako bi se poboljšala financijska poluga.

Izvješće, koje se temeljilo na industrijskim, političkim i akademskim izvorima, financirano je do razine od 90 posto europskim novcem. Također je otkrilo kako su čimbenici poput kontinuirano visokih cijena energije u Europi, nedostatka privatnog kapitala i pada industrija koje koriste čipove potkopali konkurentnost sektora.