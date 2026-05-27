Europski operateri dobit će većinu europskog mobilnog satelitskog spektra

Izvršna vlast Europske unije cilja omogućiti novim operaterima ulazak na tržište nakon isteka licenci sljedeće godine koje trenutno imaju američke tvrtke Viasat i EchoStar.

srijeda, 27. svibnja 2026. u 15:15
Henna Virkkunen 📷 Europska komisija
Satelitski operateri koji nisu iz Europe, poput SpaceX-a i Amazona, moći će se natjecati za europski mobilni satelitski spektar sljedeće godine. Ali, većina frekvencija bit će rezervirana za europske tvrtke, poručila je Europska komisija. Izvršna vlast Europske unije time cilja omogućiti novim operaterima ulazak na tržište nakon isteka licenci sljedeće godine koje trenutno imaju američke tvrtke Viasat i EchoStar.

Novi sustav dodjele predstavljen je u vrijeme kad Unija nastoji ojačati svoj tehnološki suverenitet promicanjem europskih tehnoloških igrača, vođen zabrinutošću zbog tehnološkog uspona Kine i dominacije američkih tehnoloških divova u vrijeme transatlantskih napetosti.

Frekvencijski pojas od dva gigaherca idealan je za izravne usluge koje korisnicima omogućuju zaobilaženje telekomunikacijskih pružatelja usluga i za pružanje kritičnih komunikacijskih kapaciteta. Također osigurava pristup brzom internetu u udaljenim područjima. 

"Više nego ikad, široko dostupna satelitska povezivost visokog kapaciteta ključna je za jačanje otpornosti komunikacijskih mreža Unije. Satelitska povezivost također je ključna za naše vladine usluge i kritične komunikacije Europe", rekla je šefica Unije za tehnologiju Henna Virkkunen.

Novi sustav dodjele rezervirat će jednu trećinu mobilnog satelitskog spektra za vlasti, poput sigurnosti i vojske, koju će osigurati operater Unije koji će integrirati tu sposobnost s višeorbitnim nizom od 290 satelita IRIS2. Dvije trećine spektra bit će podjednako podijeljene između operatera iz Unije i onih izvan nje za komercijalnu upotrebu.

