Europski odgovor na Starlink stiže godinu dana ranije

IRIS2 bi trebao biti funkcionalan od 2029. godine, pružajući enkripcijom zaštićenu komunikaciju vladama i brzi pristup internetu građanima.

Mreža srijeda, 28. siječnja 2026. u 17:10
Andrius Kubilius 📷 Andrius Kubilius
Višeorbitni niz od 290 satelita Europske unije IRIS2 trebao bi moći započeti s početnim komunikacijskim uslugama 2029. godine. IRIS2 je odgovor na Elon Muskov Starlink i druge brzorastuće internetske mreže. Trebao bi omogućiti enkriptiranu komunikaciju za vlade Europske unije i javne agencije, kao i pružati brzi WiFi za građanima Europe.

"Europa treba imati vlastiti suvereni vojni oblak", rekao je povjerenik Unije za obranu i svemir Andrius Kubilius. Očekivalo se kako će IRIS2 započeti s radom 2030. godine, ali Kubilius je rekao kako bi neke usluge za vlade mogle početi godinu dana ranije.

Unija je već pokrenula GOVSATCOM, sustav koji povezuje osam satelita iz pet država članica Unije kako bi pružio neke početne komunikacijske usluge vladama i vojskama u svih 27 država članica. Kubilius je rekao kako to znači da Europa neće ostati s "nula" usluga u sljedeće tri godine, iako je priznao kako je i dalje prilično ovisna o američkim uslugama.

Velik izazov i dalje predstavljanje postizanje mogućnosti ranog upozoravanja na projektile i lansiranje satelita. Stopa lansiranja satelita iz Unije znatno zaostaje za Muskovim SpaceX-om.

Neke inicijative već su započete na nacionalnoj razini. Njemačka je izdvojila 35 milijardi eura za svemirsku obranu. Prošle godine udružila je snage s Francuskom kako bi do početka 2030-ih razvila satelitski sustav ranog upozoravanja na projektile Odinovo oko.
 



