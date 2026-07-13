Europska unija stišće Meta Platforms zbog dizajna koji potiče ovisnost

Meta Platforms je možda prekršila Zakon o digitalnim uslugama Europske unije dizajnirajući Facebook i Instagram kako bi korisnici ostali prikovani za ekrane.

Miroslav Wranka ponedjeljak, 13. srpnja 2026. u 23:03
📷 Brian Ramirez (Pexels)
Brian Ramirez (Pexels)

Europska komisija je objavila preliminarne nalaze optužujući diva društvenih mreža zbog toga što nije pravilno procijenio ili ublažio rizike koje predstavlja ono što opisuje kao ovisnički dizajn njihovih platformi. Istraga se usredotočuje na beskonačno skrolanje, automatsku reprodukciju, push obavijesti i visoko personalizirane sustave preporuka koji određuju što će korisnici sljedeće vidjeti.

Komisija tvrdi kako je Meta podcijenila učinak koji te značajke mogu imati na korisnike, posebno djecu i ranjive odrasle osobe. Njezini preliminarni nalazi kažu kako algoritmi preporuka, automatska reprodukcija i beskonačno pomicanje potiču ljude na nastavak konzumacije sadržaja, gurajući ih u ono što Komisija naziva "autopilot način rada" i potičući nezdrave navike i kompulzivno korištenje.

Komisija također kaže kako je Meta ignorirala dokaze koji pokazuju koliko dugo maloljetnici provode na Facebooku i Instagramu noću te nije objasnila kako proizvodi poput Reelsa i Storiesa mogu potaknuti pretjerano korištenje.

Nezadovoljna je i Metinim pokušajima rješavanje problema. Utvrđeno je kako se alati za upravljanje vremenom tvrtke, uključujući one koji su prema zadanim postavkama omogućeni za tinejdžere, "mogu lako odbaciti i ne vode do značajnog smanjenja i kontrole korištenja usluge".

Također je dovedena u pitanje učinkovitost Metinih roditeljskih kontrola, tvrdeći kako zahtijevaju previše tehničkog znanja i truda od roditelja da bi funkcionirale kako je predviđeno.

Komisija od Mete traži redizajn obje platforme, uključujući onemogućavanje automatske reprodukcije i beskonačnog pomicanja prema zadanim postavkama, uvođenje učinkovitih pauza za vrijeme provedeno pred ekranom i smanjenje fokusa svojih sustava preporuka na maksimiziranje angažmana.

Nalazi su preliminarni. Meta ćeimati priliku odgovoriti prije nego što Komisija donese konačnu odluku. Ako Bruxelles na kraju zaključi kako je tvrtka prekršila Zakon, može izreći kazne do šest posto godišnjeg prometa Mete na svjetskoj razini, što iznosi otprilike 12 milijardi američkih dolara.

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