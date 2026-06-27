Europska unija širi Zakon o digitalnim tržištima na cloud

Europska komisija preliminarno je zaključila kako Amazon Web Services i Microsoft Azure trebaju potpasti pod pravila Europske unije o digitalnoj dominaciji, u potezu koji prvi put proširuje najmoćniju europsku tehnološku regulaciju na infrastrukturu u računalnom oblaku.



Odluka, koja slijedi nakon istraživanja tržišta pokrenutog prošlog studenog, označava proširenje Zakona o digitalnim tržištima - koji je do sada pokrivao platforme usmjerene na potrošače, trgovine aplikacija i tražilice - na europsko tržište usluga računalstva u oblaku, vrijedno 220 milijardi eura.

Obje tvrtke će imati priliku argumentirati zašto njihove cloud usluge ne bi trebale biti označene kao čuvari vrata prije nego što Komisija donese konačnu odluku u upravnom postupku do prosinca.



Oznaka čuvara vrata obvezala bi tvrtke na olakšavanje i pojeftinjenje prijelaza na konkurentske pružatelje usluga ili korištenje više od jednog te odustajanje od praksi koje regulatori smatraju nepoštenima.



Komisija također provodi treći postupak kako bi utvrdila je li kontrolna lista predviđena zakonom, uglavnom dizajnirana za usluge usmjerene na potrošače, prikladna za namjenu u računalstvu u oblaku. Očekuje se kako će to rezultirati preporukama do svibnja 2027. godine.



Obje tvrtke usprotivile su se uvrštavanje pod odredbe Zakona o digitalnim tržištima. Amazon je početkom lipnja objavio blog u kojem su utvrdili kako regulacija nije dizajnirana za tržište poput oblaka. U Microsoftu su zabrinuti zbog toga što je Google Cloud izostavljen.