Europska unija pokrenula istragu zbog Grokovih seksualiziranih slika

Istraga će procijeniti je li X ispunio svoje obveze prema digitalnom zakonodavstvu Europske unije.

Miroslav Wranka četvrtak, 29. siječnja 2026. u 21:55
Regina Doherty 📷 Europska unija
Europska komisija pokrenula je istragu o robotu za brbljanje temeljenom na umjetnoj inteligenciji Grok zbog produkcije eksplicitnih slika. Istraga će procijeniti je li X ispunio svoje obveze prema digitalnom zakonodavstvu Europske unije, uključujući zahtjeve koji se odnose na ublažavanje rizika, upravljanje sadržajem i zaštitu temeljnih prava.

"Europska unija ima jasna pravila za zaštitu ljudi na internetu. Ta pravila moraju nešto značiti u praksi, posebno kada se moćne tehnologije primjenjuju u velikim razmjerima. Nijedna tvrtka koja posluje u Uniji nije iznad zakona", rekla je Regina Doherty, zastupnica u Europskom parlamentu iz Irske. 

Komisija je ranije ovog mjeseca nazvala slike razodjevenih žena i djece koje je generirala umjetna inteligencija, a koje se dijele na X-u, nezakonitim i užasnim, pridružujući se osudama diljem svijeta. xAI, tvrtka za umjetnu inteligenciju u vlasništvu Elona Muska, sredinom siječnja je implementirala prilagodbe kako bi spriječila korisničke račune pri Groku u "uređivanju slika stvarnih ljudi u otkrivajućoj odjeći poput bikinija". Ustvrdili su kako su blokirali korisnike koji su se time bavili tamo gdje je takva blokada bila u skladu sa zakonom. 

Britanski regulator medija Ofcom pokrenuo je ranije ovog mjeseca vlastitu zasebnu istragu o tome je li X ispunio svoje dužnosti prema britanskom Zakonu o online sigurnosti.
 



