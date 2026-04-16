Europska unija mogla bi prisiliti Google na dijeljenje podataka tražilice

Europska komisija poslala je Googleu preliminarne nalaze o predloženim mjerama za usklađivanje sa Zakonom o digitalnim tržištima, koje bi omogućile tražilicama trećih strana pristup podacima prikupljenim putem Googleovog pretraživanja, uključujući podatke robota za brbljanje temeljenih na ​umjetnoj inteligenciji i funkcijama pretraživanja.



Zainteresirane strane do 1. svibnja mogu dostaviti svoja mišljenja o predloženim mjerama. Konačna odluka bit će donesena u srpnju.



Google, najpopularnija tražilica na svijetu, optužen je u ožujku 2025. godine za kršenje Zakona o digitalnim tržištima. Iznio je vlastite prijedloge kako bi umirio konkurente i regulatore Unije, ali konkurenti su se žalili kako mjere nisu dovoljne.