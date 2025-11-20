Europska unija imenovala tehno tvrtke ključne za financijsku industriju

Regulatori Europske unije su odredili 19 tehnoloških tvrtki - uključujući Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft - kao ključne pružatelje usluga treće strane za financijsku industriju.

Prema europskom Zakonu o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA), koji je u primjeni od siječnja ove godine, tri financijska regulatora na razini Unije mogu zajedno imenovati određene pružatelje tehnologije ključnima i izravno ih nadzirati. Nova pravila dio su pokušaja zaštite financijskog sektora Unije od rizika povezanih s njegovim oslanjanjem na vanjske pružatelje tehnologije, na primjer korištenjem računarstva u oblaku za pokretanje ključnih bankarskih usluga. Regulatori su zabrinuti zbog utjecaja na financijski sektor ako bi dobavljač tehnologije kojeg koriste mnoge banke imao prekid u radu.

Tvrtke koje su imenovali Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i profesionalne mirovine te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) uključuju europske podružnice Amazon Web Servicesa, Bloomberg, Google Cloud, IBM, London Stock Exchange Group, Microsoft, Orange i Tata Consultancy Services. Regulatori će ispitati imaju li te tvrtke odgovarajuće okvire za upravljanje rizicima i upravljanje kako bi osigurali da će usluge koje pružaju ostati otporne.