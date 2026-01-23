Europska komisija želi se riješiti rizične tehnologije, Huawei se protivi

Nove mjere bit će primjenjene na 18 ključnih sektora. Mobilni operateri imat će 36 mjeseci od objave popisa dobavljača visokog rizika za postupno ukidanje ključnih komponenti.

Mreža petak, 23. siječnja 2026. u 06:10
📷 Dan Stephens (Unsplash)
Dan Stephens (Unsplash)

Europska unija planira postupno ukinuti komponente i opremu od dobavljača visokog rizika u kritičnim sektorima. To je kritizirao kineski Huawei, koji bi trebao biti među pogođenim tvrtkama.

Mjere je Europska komisija utvrdila u izmjenama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Promjene moraju dobiti odobrenje vlada država-članica i Europskog parlamenta prije no što stupe na snagu.

Nove mjere bit će primjenjene na 18 ključnih sektora koje je identificirala Komisija, uključujući opremu za detekciju, povezana i automatizirana vozila, sustave opskrbe i skladištenja električne energije, sustave opskrbe vodom te dronove i sustave za suzbijanje dronova. Usluge u računalnom oblaku, medicinski uređaji, oprema za nadzor, svemirske usluge i poluvodiči također su klasificirani kao kritični.

Prema novom prijedlogu, mobilni operateri imat će 36 mjeseci od objave popisa dobavljača visokog rizika za postupno ukidanje ključnih komponenti. Razdoblja postupnog ukidanja za fiksne mreže, uključujući optičke i podmorske kabele, kao i satelitske mreže, bit će objavljena kasnije.

Ograničenja bi stupila na snagu tek nakon formalne procjene rizika koju bi pokrenula Komisija ili najmanje tri zemlje Unije. Sve mjere temeljile bi se na analizi tržišta i procjenama utjecaja. Komisija nije imenovala nijednu tvrtku ili zemlju. Ali, pooštren je nadzor nad kineskom tehnologijom. 

"Kineske tvrtke dugo posluju u Europi u skladu sa zakonima i propisima i nikada nisu ugrozile nacionalnu sigurnost Europe", rekao je Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, pozvavši Uniju na odustajanje od protekcionizma.

"Zakonodavni prijedlog za ograničavanje ili isključivanje dobavljača izvan Unije na temelju zemlje podrijetla, a ne činjeničnih dokaza i tehničkih standarda, krši osnovna pravna načela Unije o pravednosti, nediskriminaciji i proporcionalnosti, kao i njezine obveze prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji", poručili su iz Huaweija. Zadržavaju sva na zaštitu svojih legitimnih interesa.

Lobistička skupina za telekomunikacije Connect Europe upozorila je kako će prijedlozi povećati opterećenje industrije, s dodatnim regulatornim troškovima koji će se mjeriti u milijardama eura.



