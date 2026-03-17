Europska komisija treba kazniti Google, kažu europski izdavači

Europski izdavači, tehnološke tvrtke i startupi pozvali su antimonopolske regulatore Europske unije na završetak skoro pa dvogodišnje istrage Alphabeta zbog Googleovog navodnog favoriziranja vlastitih usluga u rezultatima pretraživanjima i izreknu novčanu kaznu ‌tehnološkom divu.



U pismu čelnicima Unije Europsko vijeće izdavača - čiji su članovi Axel Springer, News Corp i Conde Nast - European Magazine Media Association, European ​Tech Alliance, EU Travel Tech i drugi pozvali su na dovršetak istrage već tijekom narednog tjedna. Istragu je pokrenula Europska komisija 25. ožujka 2024. u skladu sa Zakonom o digitalnim tržištima. Slučajevi pokrenuti u skladu s tim zakonom trebaju biti okončani u roku od 12 mjeseci. Komisija je prošle godine objavila optužnice.



"Vjerodostojnost Europske komisije je u pitanju i važno je ​da se ne pokaže da je trajan pritisak za razrjeđivanjem zakona uspio. Svaki dan koji prolazi dodatno nagriza profitabilnost europskih tvrtki, ometa njihovu sposobnost ulaganja i rasta, a ​mnoga se već suočavaju s financijskim ​nedaćama ili čak ⁠bankrotom pod teretom ponašanja Alphabeta", navedeno je u pismu poslanom predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen, šefici Unije za antimonopolnu politiku Teresi Riberi i šefici Unije za tehnologiju Henni Virkkunen.



Google je dosad nijekao favoriziranje vlastitih usluga u online pretraživanju. Njegovi suparnici kažu kako su mjere nedovoljne. Skupine - među kojima su Initiative for Neutral Search, Innovative ⁠Europe ​Foundation i German Startup Association - pozvale su Komisiju na usvajanje službene odluke o nepoštivanju pravila protiv Alphabeta - uključujući nalog o prekidu i odustajanju -​ ​i nametanje kazne.

