Europska komisija priprema alternativu Teamsu i srodnim alatima

U pripremi je rješenje za internu komunikaciju temeljeno na protokolu Matrix, koje bi trebalo služiti kao dopuna i sigurnosna kopija za postojeći softver.

Europska komisija testira korištenje europskog softvera otvorenog računalnog koda za potrebe svojih internih komunikacija. Taj potez dolazi u vrijeme rastuće zabrinutosti europskih vlada zbog njihove velike ovisnosti o američkom softveru za svakodnevni rad usred sve nepouzdanijih transatlantskih odnosa.



Komisija priprema rješenje za internu komunikaciju temeljeno na protokolu Matrix kao dopunu i sigurnosnu kopiju za postojeći softver. Riječ je o protokolu za razmjenu poruka otvorenog koda, razvijenom u zajednici programera, kojim upravlja neprofitna organizacija sa sjedištem u Londonu.

Već je u uporabi diljem Europe. Koriste ga, između ostalih francuska vlada, njemački pružatelji zdravstvenih usluga i europske oružane snage. Ipak, zasad nema planova za rješenje temeljeno na Matrixu koje bi zamijenilo Microsoft Teams.



Alat temeljen na Matrixu mogao bi poslužiti i za povezivanje s drugim tijelima Unije u budućnosti. Drugi alat otvorenog koda - aplikacija za razmjenu poruka Signal - trenutno ispunjava ulogu rezervnog alata, ali softver nije bio dovoljno fleksibilan za veliku organizaciju poput Komisije.