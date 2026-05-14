ESB: Europske banke morat će biti spremne za AI napade

Član upravnog odbora Europske središnje banke (ESB) Frank Elderson pozvao je banke u eurozoni na brzu pripremu za potencijalne kibernetičke napade pokrenute uz pomoć Anthropicovog modela umjetne inteligencije Mythos ili sličnih alata. "Nedostatak pristupa Mythosu nije izgovor za neaktivnost. Naprotiv, čini još važnijim da banke odmah djeluju", poručio je potpredsjednik odjela za nadzor banaka ESB-a.



Velike američke banke, kojima je odobren rani pristup Mythosu, žure ispraviti brojne slabosti podatkovnog sustava koje je alat označio. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost smatraju Mythos značajnim izazovom za europsku ekonomiju, što je potaknulo niz upozorenja regulatora i kreatora politika.



Elderson je istaknuo kako se banke moraju pripremiti za buduće modele umjetne inteligencije koji omogućuju još agresivnije kibernetičke napade. "Moramo biti u stanju nositi se sa sve sposobnijim budućim modelima koji bi mogli biti objavljeni u relativno brzom slijedu", naglasio je. Dodao je kako banke - i izvođači radova na koje se oslanjaju - moraju brzo popraviti čak i manje ranjivosti koje su se obično zakrpale samo u duljim ciklusima ažuriranja softvera.



Predsjednica ESB-a Christine Lagarde rekla je kako u toj instituciji proučavaju obranu od kibernetičkih napada vođenih Mythosom, iako su u nepovoljnom položaju zbog nedostatka pristupa modelu. Nadzornici ESB-a tražit će od banaka koje prate spremnost za novi izvor rizika.