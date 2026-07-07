Danska vlada intervenira na Europskom sudu pravde u korist izdavača

Danska će pozvati sud na jasno definiranje opsega prava izdavača tiska i odgovornost koju tehnološki divovi moraju platiti izdavačima tiska kada se njihov sadržaj pojavi na njihovim platformama

Miroslav Wranka utorak, 7. srpnja 2026. u 10:15
Zenia Stampe 📷 Christian Ursilva (Wikipedia)
Zenia Stampe Christian Ursilva (Wikipedia)

Danska vlada podnijela je pisanu intervenciju u slučaju Europskog suda pravde koji suprotstavlja tehnološke tvrtke belgijskoj vladi, navodeći potencijalni utjecaj slučaja na prava danskih medijskih kuća.

Streamz, Google, Meta Platforms, Spotify i Sony podnijeli su tužbu protiv belgijske vlade 2023. godine. Učinili su to prvenstveno zato što smatraju kako belgijska provedba članka 15. Direktive o jedinstvenom digitalnom tržištu potkopava zakone Europske unije o pravima izdavača tiska. 

Vlada je odlučila intervenirati u slučaju Streamz u korist Belgije i sudjelovati u usmenoj raspravi. Danska će se prvenstveno usredotočiti na osiguravanje da Meta i drugi tehnološki divovi budu odgovorni za plaćanje novinskih članaka ili drugog sadržaja prenesenog na njihove platforme.

Ministarstvo kulture sudjeluje u danskoj proceduralnoj delegaciji koja intervenira u slučaju. Prema ministarstvu, presuda u korist Googlea, Spotifyja, Mete, Streamza i Sonyja mogla bi umanjiti prava izdavača tiska.

Na usmenoj raspravi, Danska će pozvati Sud Europske unije na jasno definiranje opsega prava izdavača tiska i odgovornost koju tehnološki divovi moraju platiti izdavačima tiska kada se njihov sadržaj pojavi na njihovim platformama.

Danska ministrica kulture Zenia Stampe rekla je kako tehnološkim divovima ne bi trebalo biti dopušteno koristiti medijski sadržaj bez plaćanja za njega. Smatra kako to teško pogađa danske medije i šteti demokraciji.

Osim slučaja Streamz, Danska je sudjelovala i u značajnoj europskoj tužbi za autorska prava koja se bavi zakonitošću Googleove obuke umjetne inteligencije za priopćenja za javnost.

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