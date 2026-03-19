CISPE: Dosta je pranja suvereniteta, zaustavite hiperskalere

Direktori 24 europska pružatelja usluga u računalnom oblaku i digitalnih usluga pozvala su Europsku komisiju na ugradnju stvarnog tehnološkog suvereniteta u nadolazeći Zakon o razvoju oblaka i umjetne inteligencije (CADA). Okupljeni u udruženju CISPE, potpisali su pismo u kojem pozivaju izvršnu potpredsjednicu za tehnološki suverenitet Hennu Virkkunen neka u CADA-u ugradi nekoliko ključnih načela.



Umjesto pranja suvereniteta (dodatnog učvršćivanja dominacije globalnih hiperskalera, većinom američkih) traže mjere koje će njegovati konkurentni domaći ekosustav oblaka. Tvrde kako suverenitet mora biti definiran kontrolom, a ne time ima li pružatelj prisutnost u Europskoj uniji.



To znači učinkovito vlasništvo nad tehnologijom i zaštitu od ekstrateritorijalnih zakona poput američkog Zakona o oblaku, koji može prisiliti američke tehnološke tvrtke na dostavu podataka američkim vlastima, uključujući podatke pohranjene u inozemstvu.



CISPE-ovi specifični zahtjevi uključuju rezervirane udjele u nabavi za europske pružatelje usluga koji rukuju osjetljivim podacima, izbjegavanje velikih okvira koji učinkovito isključuju lokalne igrače i zahtjev neka ulaganja u oblak i umjetnu inteligenciju koja financiraju porezni obveznici daju prioritet europskim lancima opskrbe. Također žele financiranje razvoja lokalnih alternativa za ključne komponente poput memorije i procesora, uz strože zahtjeve za ekološku održivost.



Tamo gdje zaista suverene IT usluge ostanu nedostupne europski subjekti trebali bi barem zadržati učinkovitu kontrolu nad svojim podacima, infrastrukturom i radnim opterećenjima u oblaku, posebno ako se strane vlade ili treće strane pokušaju miješati.



"CADA je jedinstvena prilika da se Europa vrati u prvi plan u digitalnom gospodarstvu i ne smijemo je protraćiti legitimiziranjem pranja suvereniteta. Gigavat suverene europske infrastrukture za oblak i umjetnu inteligenciju mora značiti ulaganje u digitalnu budućnost Europe i njezinu stratešku autonomiju. U suprotnom, Europa će jednostavno produbiti svoju ovisnost o prekomorskim divovima u oblaku", upozorio je glavni tajnik CISPE-a Francisco Mingorance.



Procjenuje se kako bi izdvajanje europskih podataka iz glavnih američkih oblaka moglo potrajati dva desetljeća, s obzirom na količinu koja je tamo već raspoređena. AWS, Azure i Google Cloud također su proveli više od desetljeća gradeći platforme kojima se manji konkurenti muče parirati u cijelom paketu. Tri hiperskalera čine oko 70 posto tržišta usluga u oblaku u Europi.

