CISPE: Dosta je pranja suvereniteta, zaustavite hiperskalere

Umjesto dodatnog učvršćivanja dominacije globalnih hiperskalera traže mjere koje će njegovati konkurentni domaći ekosustav oblaka. Tvrde kako suverenitet mora biti definiran kontrolom.

Mreža četvrtak, 19. ožujka 2026. u 06:10
Henna Virkkunen 📷 Europska komisija
Henna Virkkunen Europska komisija

Direktori 24 europska pružatelja usluga u računalnom oblaku i digitalnih usluga pozvala su Europsku komisiju na ugradnju stvarnog tehnološkog suvereniteta u nadolazeći Zakon o razvoju oblaka i umjetne inteligencije (CADA). Okupljeni u udruženju CISPE, potpisali su pismo u kojem pozivaju izvršnu potpredsjednicu za tehnološki suverenitet Hennu Virkkunen neka u CADA-u ugradi nekoliko ključnih načela.

Umjesto pranja suvereniteta (dodatnog učvršćivanja dominacije globalnih hiperskalera, većinom američkih) traže mjere koje će njegovati konkurentni domaći ekosustav oblaka. Tvrde kako suverenitet mora biti definiran kontrolom, a ne time ima li pružatelj prisutnost u Europskoj uniji.

To znači učinkovito vlasništvo nad tehnologijom i zaštitu od ekstrateritorijalnih zakona poput američkog Zakona o oblaku, koji može prisiliti američke tehnološke tvrtke na dostavu podataka američkim vlastima, uključujući podatke pohranjene u inozemstvu. 

CISPE-ovi specifični zahtjevi uključuju rezervirane udjele u nabavi za europske pružatelje usluga koji rukuju osjetljivim podacima, izbjegavanje velikih okvira koji učinkovito isključuju lokalne igrače i zahtjev neka ulaganja u oblak i umjetnu inteligenciju koja financiraju porezni obveznici daju prioritet europskim lancima opskrbe. Također žele financiranje razvoja lokalnih alternativa za ključne komponente poput memorije i procesora, uz strože zahtjeve za ekološku održivost.

Tamo gdje zaista suverene IT usluge ostanu nedostupne europski subjekti trebali bi barem zadržati učinkovitu kontrolu nad svojim podacima, infrastrukturom i radnim opterećenjima u oblaku, posebno ako se strane vlade ili treće strane pokušaju miješati.

"CADA je jedinstvena prilika da se Europa vrati u prvi plan u digitalnom gospodarstvu i ne smijemo je protraćiti legitimiziranjem pranja suvereniteta. Gigavat suverene europske infrastrukture za oblak i umjetnu inteligenciju mora značiti ulaganje u digitalnu budućnost Europe i njezinu stratešku autonomiju. U suprotnom, Europa će jednostavno produbiti svoju ovisnost o prekomorskim divovima u oblaku", upozorio je glavni tajnik CISPE-a Francisco Mingorance.

Procjenuje se kako bi izdvajanje europskih podataka iz glavnih američkih oblaka moglo potrajati dva desetljeća, s obzirom na količinu koja je tamo već raspoređena. AWS, Azure i Google Cloud također su proveli više od desetljeća gradeći platforme kojima se manji konkurenti muče parirati u cijelom paketu. Tri hiperskalera čine oko 70 posto tržišta usluga u oblaku u Europi.
 

