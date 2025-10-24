Airbus, Thales i Leonardo stvaraju novog europskog svemirskog diva

Sporazum će stvoriti novo francusko poduzeće počevši od 2027. godine u najambicioznijem povezivanju europske zrakoplovne imovine od proizvođača projektila MBDA 2001.

Miroslav Wranka petak, 24. listopada 2025. u 10:32
📷 NASA
NASA

Najveće europske svemirske grupe postigle su nakon višemjesečnih pregovora preliminarni sporazum o udruživanju snaga u proizvodnji i satelitskim uslugama kako bi konkurirale Starlinku i drugim suparnicima. Sporazum Airbusa, Thalesa i Leonarda stvorit će novo francusko poduzeće počevši od 2027. godine u najambicioznijem povezivanju europske zrakoplovne imovine od proizvođača projektila MBDA 2001.

Airbus će držati 35 posto, dok će Thales i Leonardo držati po 32,5 posto udjela u novoj tvrtci, koja će imati "uravnoteženu strukturu upravljanja". Ti bi udjeli mogli biti prilagođeni na trećinu za svakog partnera putem uravnoteženih plaćanja između dioničara. Airbus će dobiti naknadu za smanjenje svog početnog udjela po zaključenju sporazuma 2027.

Sporazum će kombinirati aktivnosti Thales Alenia Space i Telespazio - dva zajednička ulaganja Leonarda i Thalesa - kao i razna Airbusova svemirska i digitalna poduzeća, dok će preostale svemirske aktivnosti biti u vlasništvu Leonarda i Thales SESO-a.

Nova tvrtka imat će 25 tisuća zaposlenih i 6,5 milijardi eura prihoda, prema podacima iz 2024. godine. Sinergija bi nakon pet godina trebala donijeti "srednje troznamenkaste" milijune eura. Nije pojašnjeno kako će to biti postignuto. 

Dioničari se sada suočavaju s dvogodišnjim pregovorima s vladama, sindikatima i Europskom komisijom o sporazumu, koji ima implikacije na aktivnosti u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, kao i u Italiji i Francuskoj, gdje će se nalaziti sjedište poduzeća.

Tvrtke, koje su već ukinule ukupno 3000 radnih mjesta u svojim svemirskim poslovima, nisu spomenule daljnja smanjenja. Fokus poslovanja bit će potencijalni rast.

Razgovori triju zrakoplovnih grupa, pod kodnim nazivom "Projekt Bromo", započeli su prošle godine u pokušaju kopiranja modela suradnje europskog proizvođača projektila MBDA, koji je u vlasništvu Airbusa, Leonarda i BAE Systemsa.
 

