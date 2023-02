Prošle 2022. godine zabilježen je stabilan rast pokrivenosti 5G mrežom s brojem pretplatnika koji je dosegao gotovo milijardu diljem svijeta. Iako je većina postavljanja 5G mreže u 2022. godini bila u razvijenijim gospodarstvima svijeta, Counterpoint Research očekuje da će većina uvođenja mreže u 2023. godini biti na tržištima u razvoju. Usto, to će potaknuti nastavak prijelaza s 5G NSA (non stand alone) na 5G SA (stand alone).

Nedavno objavljeni 5G SA Tracker Counterpoint Researcha navodi pojedinosti o svim operaterima s 5G SA jezgrama u komercijalnom radu krajem 2022. godine, s tržišnim udjelom po regiji, dobavljaču i frekvencijskom pojasu. Azijsko-pacifička regija bila je vodeća u svijetu na kraju prošle godine, a slijede je Sjeverna Amerika i Europa, dok ostale regije – Bliski istok te Afrika i Latinska Amerika – zaostaju.

Operateri

42 operatera komercijalno su primijenila 5G SA uz mnogo više testiranja i probnih ispitivanja. Većina implementacija je u razvijenim gospodarstvima svijeta, a one u gospodarstvima u nastajanju zaostaju. Na nekim su tržištima operateri usvojili pristup “čekaj i vidi” i traže dokaze o uspješnim slučajevima upotrebe prije prelaska s 5G NSA na SA. Tekući ekonomski problemi također bi mogli odgoditi komercijalnu implementaciju SA-a, osobito tijekom prve polovice 2023. godine.

Dobavljači

Ericsson i Nokia predvode 5G SA Core tržište na globalnoj razini i imaju koristi od geopolitičkih sankcija protiv kineskih dobavljača Huawei i ZTE na nekim tržištima. Azijski dobavljači Samsung i NEC uglavnom su usredotočeni na svoja domaća tržišta, ali proširuju svoj doseg na Tier-2 operatere i tržišta u razvoju, dok je američki dobavljač Mavenir aktivan u svim regijama, s višestrukim implementacijama koje bi trebale postati aktivne 2023. godine, uključujući nekoliko s Tier-1 operaterima.

Spektar

Većina operatera koristi 5G u srednjim frekvencijama, na primjer, n78, budući da pruža veće brzine i dobru pokrivenost. Mali broj operatera također je pokrenuo komercijalne usluge u pod-1 GHz i milimetarskim valovima (mmVawe). Čini se da je FWA trenutno najpopularnija upotreba, ali postoji i veliko zanimanje za rubne usluge i mrežno rezanje.

