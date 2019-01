Tijekom 2018. godine došlo je do značajnijih promjena u cyber prijetnjama, navodi se u godišnjem izvješću ENISA-e (European Union Agency for Network and Information and Security), objavio je Nacionalni CERT. Najvažnije prijeteće skupine, kao što su cyber kriminalci i državno sponzorirani napadači, dodatno su unaprijedili svoje motive i taktike. Štoviše, zbog zarade su povećali rudarenje kriptovalutama i smjestili ga u 15 najvećih cyber prijetnji.

Procijenjen je i napredak u obrani: državna tijela i proizvođači sigurnosnih rješenja nastavili su aktivno razvijati načine zaštite poput profiliranja počinitelja i/ili grupe počinitelja prijetnje te kombiniranjem koncepta prikupljanja i interpretacije informacija o cyber prijetnjama (Cyber Threat Intelligence) s tradicionalnim načinom prikupljanja informacija o cyber prijetnjama (npr. OSINT, SOCMINT, HUMINT I dr.). To je dovelo do učinkovitije identifikacije napada i zlonamjernih artefakata, što je dovelo do učinkovitijih obrambenih tehnika i atribucija.

“Svjedoci smo razvoja i primjene novih tehnologija koje preoblikuju cyber okruženje i značajno utječu na društvo i nacionalnu sigurnost. Europska unija mora biti spremna prilagoditi se i iskoristiti prednosti tih tehnologija kako bi smanjila razmjer cyber napada ”, rekao je izvršni direktor ENISA-e Udo Helmbrecht dodavši: “Ovo izvješće podiže svijest o cyber opasnostima kojih građani i tvrtke trebaju biti svjesni i na koje moraju reagirati. Ono daje preporuke o tome kako jedinstveno digitalno tržište može pripremiti adekvatan odgovor na kibernetičke prijetnje s certifikacijom i standardizacijom u prvom planu“.

Glavni trendovi cyber prijetnje u 2018.:

Poruke e-pošte i krađe identiteta postale su primarni vektor infekcije zlonamjernim softverom;

Rudarenje kriptovalutama postalo je važan vektor zarade za cyber kriminalce;

Napadači koje sponzoriraju države sve više ciljaju banke korištenjem vektora napada koji se koriste u cyber kriminalu;

Pojava IoT (Internet of Things, interneta stvari) okruženja i dalje će biti zabrinjavajuća zbog nedostatka mehanizama zaštite u low-end IoT uređajima i uslugama. Potreba za generičkim arhitekturama i dobrim praksama zaštite interneta stvari i dalje ostaje pitanje od velike važnosti;

sigurnosne službe moraju odgovoriti na sve automatizirane napade kroz nove pristupe korištenju automatiziranih alata i vještina;

Vještine i obuka su glavni fokus obrane. Javne organizacije i institucije bore se sa zadržavanjem osoblja zbog jake konkurencije s industrijom u privlačenju cyber talenata.

Preporuke ENISA-e:

Politika

EU bi trebala razviti sposobnosti za rješavanje upravljanja znanjem CTI (cyber inteligencije). Države članice EU-a trebale bi poduzeti mjere kako bi povećale svoju neovisnost od sada dostupnih CTI izvora (uglavnom izvan EU-a) i povećati kvalitetu CTI dodavanjem europskog konteksta;

Vlade EU-a i javne uprave trebaju dijeliti “osnovne CTI”, pokrivajući sektorske potrebe i potrebe organizacija s niskim stupnjem zrelosti;

Prikupljanje CTI-a trebalo bi olakšati. Koordinirani napori zemalja članica EU ključni su za provedbu odgovarajućih obrambenih strategija.

Poslovanje

Tvrtke trebaju raditi na tome da CTI učine dostupnim dionicima, fokusirajući se na one koji nemaju tehničko znanje;

Industrija sigurnosnog softvera treba istraživati i razvijati rješenja pomoću automatizacije i inženjerstva znanja, pomažući krajnjim korisnicima i organizacijama da ublaže većinu automatiziranih cyber prijetnji s minimalnim ljudskim intervencijama;

Tvrtke moraju uzeti u obzir nove prijetnje i rizike u opskrbnom lancu i premostiti jaz u sigurnosnim znanjima među uslugama kojima upravljaju i krajnjim korisnicima usluge.

Tehničko istraživanje – obrazovanje

Uvođenje CTI znanja treba proširiti kako bi uključilo točne informacije o incidentima i informacijama iz srodnih disciplina;

Upravljanje znanjem CTI-a mora biti predmet napora standardizacije, posebice standardnih rječnika, standardnih repozitorija napada, metoda automatskog prikupljanja informacija i procesa upravljanja znanjem;

Potrebno je provesti istraživanja kako bi se bolje razumjeli postupci napada, evolucija malwarea, razvoj zlonamjerne infrastrukture i profiliranje prijetećih agenata.

