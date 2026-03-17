Termodinamički čip - Rješenje potrošnje energije za AI?

U središtu mnogih AI generatora slika su algoritmi strojnog učenja poznati kao difuzijski modeli. Difuzijski modeli (engl. Diffusion Models) predstavljaju temelj većine suvremenih generatora slika, poput Stable Diffusiona, DALL·E-a i Midjourneyja. Njihova osnovna ideja je jednostavna, a izuzetno učinkovita. Model uči kako da iz nasumičnog šuma postupno rekonstruira smisleno strukturiranu sliku iz prompta koje smo mu postavili. Međutim, digitalni izračuni umjetne inteligencije koji dodaju šum, a zatim iz statičkog generiranja stvaraju slike, troše mnogo energije. Sada bi nova tehnika koja uključuje termodinamičko računanje mogla generirati slike s puno nižim troškovima energije nego što to može trenutni digitalni hardver, smatra Stephen Whitelam, znanstvenik u Nacionalnom laboratoriju Lawrence Berkeley u Kaliforniji.