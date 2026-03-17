Termodinamički čip - Rješenje potrošnje energije za AI?
Nedavno je časopis IEEE Spectrum objavio članak o novim uvidima u mogućnost smanjenja električne energije za rad generativnih alata, AI Nacionalnog laboratorija Lawrence Berkeley u Kaliforniji. Generativni AI alati poput DALL - E, Midjourney i Stable Diffusion stvaraju foto realistične slike, međutim, troše ogromne količine energije. Sada dvije studije otkrivaju da bi „termodinamičko računanje“ moglo generirati slike koristeći deset milijarditi dio energije