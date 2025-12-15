Energija i ICT - Energetska stvarnost i digitalna konkurentnost

Dok se tehnološke inovacije šire velikom brzinom, elektroenergetski sustav, na koji se naslanjaju, podložan je sporijim promjenama. Izgradnja elektrodistribucijske mreže, u pravilu je skuplja od gradnje telekomunikacijske mreže, često dva do pet puta po kilometru, pogotovo ako je riječ o podzemnoj instalaciji ili višem naponu.