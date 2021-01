Ljudi sve više vremena provode online, bilo da čitaju vijesti, komuniciraju s prijateljima i poznanicima, naručuju hranu, organiziraju putovanja… Uglavnom sve takve aktivnosti na Internetu ne bi mogli funkcionirati onako kako sada funkcioniraju bez algoritama, nerijetko su takvi algoritmi temeljeni na umjetnoj inteligenciji (artificial intelligence AI) čime dobijaju na djelotvornosti.

Algoritmi su sastavni dio broja tržišta i poduzeća. Oni su znatno poboljšali učinkovitost i omogućili tvrtkama da potrošačima isporučuju bolje proizvode i usluge. Međutim, tvrtke ih, ako nemaju regulatornu kontrolu, mogu zloupotrijebiti, bilo namjerno ili nenamjerno, i mogu naštetiti potrošačima i konkurenciji, često pogoršavajući ili iskorištavajući veće prednosti postojećih problema i slabosti na tržištima i potrošačima.

No, kakvi su ti algoritmi, koje sve funkcionalnosti imaju posebno kod personaliziranih usluga? Osim što su djelotvorni algoritmi mogu biti i manipulativni, naime, mogu kontrolirati izbor informacija koje dolaze do korisnika, odnosno potrošača, mogu im usmjeravati percepciju… Algoritmi mogu biti usmjereni i na rangiranje proizvoda na web stranicama… Sve to uključuje izravnu štetu potrošačima, poput personalizacije cijena i drugih aspekata mrežne arhitekture izbora. Algoritmi također nanose, odnosno koriste se kako bi nanijeli štetu konkurenciji, primjer za to je uporaba algoritama za isključivanje konkurenata (na primjer, radi olakšavanja preferencijala), a potencijal algoritama je i u olakšavanje tajnog dogovora između pojedinih strana na tržištu na štetu ostalih sudionika.

Ogromna moć, nikakva kontrola

Činjenica je da je većina algoritama koje se koriste na Internetu pod tek djelomičnim ili najčešće nikakvom kontrolom regulatora. Uglavnom privatne tehnološke tvrtke, posebno najveće, ograničavaju pristup znanstvenom istraživanju funkcioniranja svojih algoritama pod izgovorom čuvanja intelektualnih i autorskih prava.

Britanska Uprava za zaštitu tržišnog natjecanja i tržišta Competition and Markets Authority (CMA) nakon izlaska te zemlje iz Europske unije je objavila novo istraživanje o algoritmima, pokazujući kako oni mogu smanjiti konkurenciju na digitalnim tržištima i naštetiti potrošačima ako ih se zloupotrijebi.

CMA je nakon izlaska Velike Britanije iz EU ostao bez cijelog sustava tržišne regulacije i digitalne strategije te je s Ured povjerenika za informacije (Independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting openness by public bodies and data privacy for individuals ICO), Upravom za financijsko ponašanje (Financial Conduct Authority FCA) i regulatorom za komunikacije (UK’s communications regulator Ofcom) kroz Foruma za suradnju u digitalnoj regulaciji u procesu definiranja novih pravila za digitalni prostor Strategiju digitalnih tržišta (Digital Market Strategy).

DaTa i DMU

Nakon istraživanja CMA sada traži dokaze od akademskih stručnjaka i stručnjaka iz industrije o potencijalnoj šteti konkurenciji i potrošačima uzrokovanoj namjernom ili nenamjernom zlouporabom algoritama. U tu svrhu formiran je posebna jedinica CMA za podatke, tehnologiju i analitiku (DaTA), čija je zadaća stručno identificiranje potencijalnih šteta konkurenciji i potrošačima zbog upotrebe algoritama. Jedinica za podatke, tehnologiju i analitiku (DaTA) pomaže Upravi za zaštitu tržišnog natjecanja i tržišta (CMA) da ostane u prednosti, koristeći se najnovijim tehnikama podatkovnog inženjerstva, strojnog učenja i umjetne inteligencije. DaTA jedinica je multidisciplinarni tim od 35 ljudi koji okuplja znanstvenike podataka, inženjere podataka, tehnologe i bihevioralne znanstvenike.

Pri tome su definirane određene sumnje prema konkretnim tvrtkama, prije svega velikim globalnim tehnološkim tvrtkama, koje treba istražiti i isplanirati regulatorne aktivnosti za njih. Za tu svrhu, uključujući program analize algoritama i njihovih funkcionalnosti te tržišnih posljedica, CMA je formirao i posebnu novu Jedinice za digitalna tržišta (Digital Markets Unit DMU), te je u postupku definiranja novog regulatornog režima koji će DMU nadgledati.

„Želimo dobiti što više informacija od dionika iz akademske zajednice, zajednice za zaštitu konkurencije, tvrtki, civilnog društva i organizacija trećeg sektora kako bismo razumjeli gdje se šteta događa i koji je najučinkovitiji regulatorni pristup zaštiti potrošača”, rekla je direktorica Data Sciencea Kate Brand naglašavajući kako je kontrola algoritama uvjet veće konkurencije i inovacija u digitalnom gospodarstvu.

