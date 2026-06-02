Globalni rast prodaje električnih vozila u Q1 2026.

Globalna prodaja baterijskih električnih vozila (BEV) porasla je za 5 % u prvom tromjesečju 2026. godine (Q1 2026.) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

BEV vozila i dalje dominiraju tržištem električnih vozila s udjelom od dvije trećine ukupne prodaje, dok je prodaja plug-in hibrida (PHEV i EREV) u Q1 2026. pala za 5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Baterijska električna vozila (BEV) činila su 14 % globalne prodaje osobnih automobila, što je približno jednako udjelu iz prošle godine.

Kina je ostala ključni pokretač rasta te je sudjelovala s 45 % u ukupnoj globalnoj prodaji BEV vozila, a slijede Europa i SAD. Međutim, prodaja BEV vozila u Kini pala je za 15 % u odnosu na prethodnu godinu.

Nedostatak potražnje, istek državnih poticaja, ukidanje poreznih olakšica za električna vozila te promjene u programima subvencioniranja zamjene automobila negativno su utjecali na prodaju električnih vozila u Kini.

Na razini modela, Tesla Model Y, Galaxy Xingyuan i Tesla Model 3 bili su najprodavaniji električni automobili na svijetu u prvom tromjesečju 2026. godine.