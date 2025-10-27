Francuzi imaju autocestu koja izravno puni električna vozila

Francuska ima prvu autocestu na svijetu opremljenu dinamičnim bežičnim sustavom koji omogućuje električnom vozilu izravno punjenje tijekom vožnje. Dio autoceste A10, oko 40 kilometara jugozapadno od Pariza, izradio je konzorcij predvođen VINCI Autoroutesom, uz Electreon, VINCI Construction, Sveučilište Gustave Eiffel i Hutchinson.

Pilot projekt je ušao u fazu stvarnog prometa nakon opsežne laboratorijske validacije, uključujući ispitivanja izdržljivosti i ispitivanja sučelja na kolniku. Zavojnice su ugrađene u otprilike 1,5 km autoceste, kroz koju prototipovi vozila - uključujući teške kamione, komunalna vozila, osobne automobile i autobuse - sada voze u svakodnevnim uvjetima.



Induktivni sustav isporučio je vršnu snagu iznad 300 kW i prosječnu snagu iznad 200 kW u optimalnim uvjetima stacionarnog stanja. Ove brojke potječu iz neovisnih laboratorija na Sveučilištu Gustave Eiffel koji testiraju instalaciju uživo.

Kako to funkcionira?

Dinamičko indukcijsko punjenje funkcionira ugradnjom zavojnica ispod površine ceste koje mogu energizirati magnetsko polje. Kada vozilo opremljeno prijemnom zavojnicom prijeđe preko ovih napajanih zavojnica, magnetsko polje inducira električnu struju u prijemniku, koja se napaja u bateriju vozila ili izravno napaja motor.

Za razliku od stacionarnog punjenja, vozila se ne moraju zaustavljati ili uključivati. Ona se nastavljaju kretati i primaju energiju u pokretu. To omogućuje kontinuirano punjenje tijekom kretanja, smanjujući vrijeme zastoja i potencijalno omogućujući manje, lakše baterije. U teškim teretnim vozilima to se prevodi u veći kapacitet nosivosti i niže potrebe za sirovinama za baterije.

Tehnologija se oslanja na precizno poravnanje odašiljačkih i prijemnih zavojnica, praćenje prijenosa snage u stvarnom vremenu (putem ugrađenih senzora i softvera) i materijale sposobne izdržati teški promet. Laboratorijska faza uključivala je ubrzane testove koji repliciraju 25 godina prometa teških kamiona.



Aktivni i drugi projekti

Njemačka provodi pilot projekt segmenta induktivnog punjenja od jednog kilometra na autocesti A6 u blizini Bavarske. Projekt koristi Electreonovu tehnologiju i dio je njemačkog programa E|MPOWER.



Talijanski projekt Arena del Futuro u Lombardiji testira dinamičko induktivno punjenje za kamione i autobuse na segmentu s naplatom cestarine. Švedska ima dugoročne evaluacije pod kontrolom svog nacionalnog tijela za promet. Međutim, završno izvješće iz prosinca 2024. preporučilo je protiv potpune nacionalne mreže električnih cesta iz razloga isplativosti, iako se manji koridori i dalje mogu skalirati.



Drugi pilot projekti obuhvaćaju SAD, Kinu, Južnu Koreju i Izrael. Svaki istražuje dinamičko punjenje, bilo induktivno ili konduktivno. Druge tehnologije uključuju podzemne tračnice i nadzemno napajanje.



Pilot će nastaviti prikupljati podatke o pouzdanosti, isporuci energije u stvarnom prometu, potrebama za održavanjem i troškovima životnog ciklusa u nadolazećim mjesecima. Ostaje pitanje kako će se troškovi infrastrukture, integracija električne mreže i modeli naplate prilagoditi za duže dionice autoceste.