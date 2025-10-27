Francuzi imaju autocestu koja izravno puni električna vozila

Induktivni sustav isporučio je vršnu snagu iznad 300 kW i prosječnu snagu iznad 200 kW u optimalnim uvjetima stacionarnog stanja

Miroslav Wranka ponedjeljak, 27. listopada 2025. u 21:50
📷 Electreon
Electreon

Francuska ima prvu autocestu na svijetu opremljenu dinamičnim bežičnim sustavom koji omogućuje električnom vozilu izravno punjenje tijekom vožnje. Dio autoceste A10, oko 40 kilometara jugozapadno od Pariza, izradio je konzorcij predvođen VINCI Autoroutesom, uz Electreon, VINCI Construction, Sveučilište Gustave Eiffel i Hutchinson.

Pilot projekt je ušao u fazu stvarnog prometa nakon opsežne laboratorijske validacije, uključujući ispitivanja izdržljivosti i ispitivanja sučelja na kolniku. Zavojnice su ugrađene u otprilike 1,5 km autoceste, kroz koju prototipovi vozila - uključujući teške kamione, komunalna vozila, osobne automobile i autobuse - sada voze u svakodnevnim uvjetima.

Induktivni sustav isporučio je vršnu snagu iznad 300 kW i prosječnu snagu iznad 200 kW u optimalnim uvjetima stacionarnog stanja. Ove brojke potječu iz neovisnih laboratorija na Sveučilištu Gustave Eiffel koji testiraju instalaciju uživo.

Kako to funkcionira?

Dinamičko indukcijsko punjenje funkcionira ugradnjom zavojnica ispod površine ceste koje mogu energizirati magnetsko polje. Kada vozilo opremljeno prijemnom zavojnicom prijeđe preko ovih napajanih zavojnica, magnetsko polje inducira električnu struju u prijemniku, koja se napaja u bateriju vozila ili izravno napaja motor.

Za razliku od stacionarnog punjenja, vozila se ne moraju zaustavljati ili uključivati. Ona se nastavljaju kretati i primaju energiju u pokretu. To omogućuje kontinuirano punjenje tijekom kretanja, smanjujući vrijeme zastoja i potencijalno omogućujući manje, lakše baterije. U teškim teretnim vozilima to se prevodi u veći kapacitet nosivosti i niže potrebe za sirovinama za baterije.

Tehnologija se oslanja na precizno poravnanje odašiljačkih i prijemnih zavojnica, praćenje prijenosa snage u stvarnom vremenu (putem ugrađenih senzora i softvera) i materijale sposobne izdržati teški promet. Laboratorijska faza uključivala je ubrzane testove koji repliciraju 25 godina prometa teških kamiona.


Aktivni i drugi projekti

Njemačka provodi pilot projekt segmenta induktivnog punjenja od jednog kilometra na autocesti A6 u blizini Bavarske. Projekt koristi Electreonovu tehnologiju i dio je njemačkog programa E|MPOWER.

Talijanski projekt Arena del Futuro u Lombardiji testira dinamičko induktivno punjenje za kamione i autobuse na segmentu s naplatom cestarine. Švedska ima dugoročne evaluacije pod kontrolom svog nacionalnog tijela za promet. Međutim, završno izvješće iz prosinca 2024. preporučilo je protiv potpune nacionalne mreže električnih cesta iz razloga isplativosti, iako se manji koridori i dalje mogu skalirati.

Drugi pilot projekti obuhvaćaju SAD, Kinu, Južnu Koreju i Izrael. Svaki istražuje dinamičko punjenje, bilo induktivno ili konduktivno. Druge tehnologije uključuju podzemne tračnice i nadzemno napajanje.

Pilot će nastaviti prikupljati podatke o pouzdanosti, isporuci energije u stvarnom prometu, potrebama za održavanjem i troškovima životnog ciklusa u nadolazećim mjesecima. Ostaje pitanje kako će se troškovi infrastrukture, integracija električne mreže i modeli naplate prilagoditi za duže dionice autoceste. 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi