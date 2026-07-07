SpaceX u šest mjeseci spalio 260 Starlink satelita u Zemljinoj atmosferi

SpaceX je u posljednjih šest mjeseci kontrolirano uklonio iz orbite 260 Starlink satelita, potvrđuje polugodišnje izvješće koje je tvrtka podnijela američkoj Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC)

Riječ je o planiranom procesu zbrinjavanja satelita kojima je istekao radni vijek, a koji završava njihovim potpunim izgaranjem u Zemljinoj atmosferi.

Prema izvješću, između prosinca 2025. i svibnja 2026. godine deorbitirano je ukupno 260 satelita. Od toga je 176 pripadalo prvoj generaciji Starlink konstelacije, dok su preostali bili sateliti druge generacije. U istom razdoblju iz aktivne je uporabe povučeno još 349 satelita koji će tijekom idućih mjeseci također biti kontrolirano spušteni u atmosferu.

Starlink upravlja najvećom svjetskom satelitskom konstelacijom s više od 10.000 aktivnih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti. Istodobno SpaceX nastavlja širiti mrežu kako bi podržao nove usluge, uključujući Starlink Mobile, koji bi trebao omogućiti izravnu satelitsku povezivost običnim mobilnim telefonima.

Svaki Starlink satelit projektiran je za radni vijek od približno pet godina. Nakon što potroši pogonsko gorivo, koristi preostale zalihe za kontrolirani izlazak iz orbite. Satelit pritom postupno snižava orbitu i ulazi u Zemljinu atmosferu, gdje zbog ekstremnog trenja potpuno izgara.

S obzirom na veličinu konstelacije, SpaceX gotovo svakodnevno uklanja pojedine satelite iz orbite. U prethodnom izvještajnom razdoblju, između prosinca 2024. i svibnja 2025., tvrtka je deorbitirala više od 470 Starlink satelita.

Tvrtka navodi da povrat satelita na Zemlju nije praktično izvediv. Sateliti prve generacije teže između 260 i 295 kilograma, dok druga generacija doseže masu od 800 do čak 1.250 kilograma. Njihovo hvatanje i siguran transport natrag na Zemlju bio bi tehnički iznimno složen i financijski neisplativ, zbog čega je kontrolirano izgaranje odabrano kao standardna metoda zbrinjavanja.

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Iako SpaceX ističe da se sateliti tijekom ulaska u atmosferu u potpunosti raspadnu te ne stvaraju svemirski otpad u orbiti, znanstvenici upozoravaju da ostaje otvoreno pitanje njihovog utjecaja na atmosferu. Sve veći broj istraživača poziva na detaljnije analize učinaka velikog broja deorbitiranih satelita te na donošenje odgovarajućih regulatornih pravila.

Američki FCC dosad uglavnom nije provodio ekološke procjene za satelitske projekte, dijelom zbog bojazni da bi stroža regulativa mogla usporiti razvoj svemirske industrije. Komisija je nedavno predložila da se svemirske operacije izuzmu iz primjene Nacionalnog zakona o zaštiti okoliša (NEPA), uz obrazloženje da se radi o aktivnostima koje se odvijaju izvan teritorija i jurisdikcije SAD-a. Prijedlog još nije konačno usvojen.

SpaceX pritom nastavlja ubrzano širiti Starlink. Dugoročni plan tvrtke predviđa raspoređivanje čak 42.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a početkom godine dobila je odobrenje FCC-a za lansiranje dodatnih 7.500 satelita druge generacije. Paralelno razvija i orbitalni podatkovni centar za satelite te gradi novi proizvodni kompleks Gigasat, namijenjen masovnoj proizvodnji budućih Starlink satelita.