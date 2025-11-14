Nvidia najgora u dekarbonizaciji lanca opskrbe umjetnom inteligencijom

Ogromna potražnja za energijom izaziva ozbiljnu zabrinutost. Vodeće tvrtke za umjetnu inteligenciju, uključujući Nvidiju, do sada nisu uspjele riješiti te probleme, upozorava među ostalim i globalna organizacija za ekologiju Greenpeace.

Umjetna inteligencija (artificial intelligence, AI) postala je sve važniji dio našeg svakodnevnog života. Mnogi ljudi sada koriste alate poput ChatGPT-a za posao, dok drugi uživaju u korištenju AI-a samo za zabavu, poput izrade fotografija i videa.

No, prema Međunarodnoj agenciji za energiju, samo jedan zahtjev podnesen putem ChatGPT-a troši oko deset puta više električne energije nego Google pretraga.

Nvidia je najgora u dekarbonizaciji lanca opskrbe umjetnom inteligencijom

Ne radi se samo o energiji. Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) upozorava da umjetna inteligencija može štetiti okolišu i na druge načine. Tehnološke tvrtke trebaju velike količine sirovina za proizvodnju elektroničkih uređaja, a taj proces stvara značajnu količinu elektroničkog otpada.

Greenpeace upozorava da je dekarbonizacija ključna za divove umjetne inteligencije kako bi pomogli u zaštiti Zemlje i života na njoj. Međutim, deset najvećih svjetskih tvrtki za umjetnu inteligenciju još uvijek znatno zaostaje u smanjenju emisija i prelasku na obnovljive izvore energije, prema izvješću Greenpeacea 'Promjena opskrbe: Praćenje napretka dekarbonizacije divova umjetne inteligencije'.

Izvješće ispituje napredak u dekarbonizaciji 10 najvećih divova u području umjetne inteligencije. Među njima su globalne tehnološke i cloud computing divovi poput Amazona, Applea, Googlea, Microsofta i Mete, te lideri u dizajnu poluvodiča, i to AMD, Broadcom, Intel, Nvidia i Qualcomm.

Izvješće je pokazalo da je većina vodećih tvrtki u industriji ostvarila spor napredak - posebno u rješavanju emisija iz lanca opskrbe, koje predstavljaju preko 80 posto ukupnih emisija za Nvidiju, Qualcomm i Broadcom, a čak 98 posto za AMD u 2024. godini.

energetske performanse AI divova po djelatnostima

Apple najbolji, Nvidia najgora

Na ljestvici dekarbonizacije opskrbnog lanca, Apple je postigao najvišu ocjenu s ocjenom B. Slijede ga Microsoft (C-) i Google (D-). Preostalih sedam tvrtki dobilo je negativne ocjene (F), iako su se njihove ocjene značajno razlikovale.

Nvidia, prva svjetska tvrtka s vrijednošću od 5 bilijuna dolara i lider u dizajnu čipova za umjetnu inteligenciju, zauzela je posljednje mjesto u dekarbonizaciji lanca opskrbe, a odmah iza nje slijedi Broadcom na pretposljednjem mjestu. To je „prvenstveno zbog nedovoljnih klimatskih obveza, posebno za lance opskrbe, slabe transparentnosti lanca opskrbe i nedovoljnih mjera za smanjenje emisija u njihovoj uzvodnoj proizvodnji“, prema Greenpeaceu.

U rangiranju operativne dekarbonizacije, pet tvrtki dobilo je ocjenu 'F'. Apple je postigao najviši rezultat s ocjenom A-, a slijede ga Google (B) i Microsoft (C).

U ukupnom poretku, šest tvrtki nije dobilo ocjenu F. Broadcom je imao najnižu ocjenu, a slijede ga Nvidia i Intel. Apple (B+) ponovno je zauzeo najvišu poziciju. Microsoft, Google (C-) i Meta (D-) su druge tvrtke koje nisu dobile ocjenu F.

Voditeljica projekta opskrbnog lanca Greenpeacea za Istočnu Aziju Katrin Wu istaknula je da su tvrtke poput Nvidije ostvarile milijarde dolara prihoda i postale neke od najbogatijih tvrtki na svijetu.

„Tvrde da njihovi inovativni proizvodi mogu spasiti svijet od klimatskih kriza. Međutim, inovacija se temelji na preusmjeravanju emisija iz opskrbnog lanca na druge dijelove svijeta, posebno u istočnoj Aziji, koja se suočava s vlastitim izazovima u energetskoj tranziciji i izuzetno je ranjiva na klimatske promjene“, rekla je Wu.

uz sve mane AI divovi nisu ni transparentni o svojim štetnim emisijama

Netransparentnost

Devet od deset tvrtki, uključujući Microsoft, Google i Nvidiju, dobilo je najnižu ocjenu F za transparentnost lanca opskrbe. To je uglavnom bilo zbog nedostatka jasnog izvještavanja o potrošnji električne energije i primjeni obnovljivih izvora energije među njihovim dobavljačima.

Izvješće naglašava da je proizvodnja AI hardvera energetski vrlo intenzivna. Do 2030. godine globalna potražnja za električnom energijom iz proizvodnje AI čipova mogla bi porasti 170 puta na oko 37.238 gigavat-sati (GWh) u usporedbi s razinama iz 2023. To je više od ukupne potrošnje električne energije u Irskoj u 2023. godini.

AI divovi uglavnom nemaju ni planove za smanjenje štetnih emisija

Problem čipova

Izvješće je pokazalo da se, osim Applea, ostalih devet tvrtki nije obvezalo na prelazak na 100 posto obnovljive energije u svim svojim operacijama i lancima opskrbe do 2030. godine.

Tvrtke za dizajn čipova najviše zaostaju u prelasku na ekološki osviještene tehnologije. Nvidia nije postavila nikakve ciljeve za obnovljive izvore energije za svoj lanac opskrbe, a ni Qualcomm ni Broadcom još uvijek nemaju ciljeve za svoje poslovanje ili lance opskrbe.

Nvidia, Broadcom i AMD također nisu dali nikakva obećanja da će postići ciljeve neto nulte ili ugljične neutralnosti u bilo kojem dijelu svog poslovanja.

Prema Izvješću o održivosti za 2025. godinu, Nvidia je 2023. godine postavila cilj kupiti ili proizvesti dovoljno obnovljive električne energije kako bi do 2025. godine zadovoljila 100 posto svoje globalne potrošnje električne energije za urede i podatkovne centre pod svojom operativnom kontrolom.

„Sretni smo što možemo objaviti da smo postigli i održavat ćemo 100% obnovljive električne energije za urede i podatkovne centre pod našom operativnom kontrolom“, navodi u izvješću Nvidia.