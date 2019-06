Europska komisija sredinom svibnja je usvojila Provedbenu odluku o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 24,25-27,5 GHz (ili 26 GHz), što je veliki skok prema uvođenju 5G mreža u Europi (implementing decision on the harmonisation of the 26 GHz frequency band).

Uvođenje 5G mreža zahtijeva pravodobnu dostupnost dovoljne količine usklađenog spektra. Tom odlukom, Europska komisija ispunila je svoju obvezu usklađivanja takozvanih „pionirskih pojaseva“ za 5G na vrijeme, kako je predviđeno Akcijskim planom 5G (5G Action Plan).

Slijedom te provedbene odluke (Implementing Decision), države članice mogu odrediti zajedničke tehničke uvjete i naknadno dopustiti korištenje pojasa 26 GHz za 5G sustave do 31. prosinca 2020. godine u skladu s Europskim kodeksom o elektroničkim komunikacijama. Usklađeni tehnički uvjeti nastoje osigurati korištenje spektra od strane višestrukih 5G mreža, uz ublažavanje rizika od smetnji, te osiguravanje kompatibilnosti s postojećim radio uslugama (kao što su satelitske usluge) unutar frekvencijskog pojasa od 26 GHz i susjednih pojasa.

Sve države članice sada mogu odobriti europske pionirske skupine 5G na nacionalnoj razini pod zajedničkim tehničkim uvjetima.

Pojas od 26 GHz također će biti ključna rasprava na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama (WRC-19) kasnije ove godine, a države članice mogu zauzeti zajedničko stajalište na temelju tehničkih uvjeta usklađenih s EU-om. Odluka Europske komisije slijedi pozitivno mišljenje država članica u Odboru za radijski spektar (Radio Spectrum Committee), kojim predsjeda Europska komisija.

26 GHz frekvencijski pojas nudi najveću količinu spektra, a time i najveći kapacitet od sve tri “pionirske trake”, identificirane na razini EU-a za početnu implementaciju 5G u skladu s Akcijskim planom 5G. Njegovo usklađivanje stoga utire put značajnom poboljšanju dostupnih propusnih opsega za korisnike spektra koji omogućuju ultravisoke bežične širokopojasne brzine. S uvođenjem 5G sustava u 26 GHz frekvencijskom pojasu, Europa je postavljena na kretanje prema bežičnoj širokopojasnoj mreži gigabitne brzine, pri čemu nove vrste aplikacija, npr. povezivanje objekata i uređaja, bit će samo jedna od glavnih inovacija.

Prema studiji koja je provedena u ime Europske komisije (izvješće koje će biti objavljeno u narednim tjednima), prve usluge koje će vjerojatno biti razmještene u pojasu od 26 GHz bit će usluge poboljšane mobilne širokopojasne veze (eMBB) za visoki kapacitet (fiksni bežični) Pristup (FWA), videokomunikacija visoke definicije, virtualna, proširena i mješovita stvarnost Očekuje se da će progresivno usvajanje ovog pojasa od strane 5G operatora u početku biti fokusirano na zagušene vruće točke, glavne prometne putove i industrijske lokacije.

Provedbene odluke Europske komisije za usklađivanje spektra za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge temelje se na načelu neutralnosti tehnologije i usluga. Prema tome, za opseg od 26 GHz nije propisana isključiva uporaba za 5G. 5G će se oslanjati na svoju progresivnu implementaciju na druga dva pionirska pojasa u Europskoj uniji (700 MHz i 3,6 GHz) do 2020. godine, kao i na daljnji spektar – kako u postojećim bendovima usklađenim s EU-om ispod 6 GHz, tako iu novom spektru u tzv. milimetarski valovi.

U budućnosti, kada se implementira novi Komunikacijski kodeks EU-a (the new EU Communications Code), radiofrekvencijski spektar bit će dodijeljen i još bolje usklađen na razini EU-a nego što je sada, tako da Europa može postati lider u uvođenju 5G mreža. Na snazi ​​UHF-ove Odluke (EU) 2017/899 (UHF Decision (EU) 2017/899) predviđena je dostupnost pionirskog frekvencijskog pojasa od 700 MHz u cijeloj Europskoj uniji do sredine 2020. godine, a na snazi ​​Provedbene odluke (EU) 2019/235 (Implementing Decision (EU) 2019/235) predviđena je dostupnost pionirskog pojasa od 3,6 GHz u cijeloj Europskoj uniji do kraja slijedeće 2020. godine.

