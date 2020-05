U petak, 8. svibnja, Europska komisija objavila je zakonodavni prijedlog za odgodu datuma provedbe paketa o e-trgovini s PDV-om za 6 mjeseci, odnosno umjesto od 1. siječnja 2021. do 1. srpnja 2021. godine. Odluka Europske komisije uslijedila je nakon zahtjeva nekih članica Europske unije odgađaju datum prijave zbog činjenice da njihovi IT sustavi ne bi bili spremni do kraja ove godine, a uz probleme koje je uzrokovala pandemija covid-19.

Prijedlog za odgodu uključuje elemenata paketa PDV Ecommerce usvojenog još u prosincu 2017. godine:

VAT- one-stop-shop , čiji je cilj omogućiti svim tvrtkama koje prodaju robu svojim kupcima putem interneta da se bave obvezama PDV-a u EU-u putem jednog internetskog portala za jednostavan korištenje na svom jeziku.

Ukidanje oslobođenja od uvoza PDV-a za male pošiljke (u vrijednosti ispod 22 eura) i uvoza PDV-a „sve na jednom mjestu“ .

Pravila o internetskim platformama koje se smatraju dobavljačima u odnosu na PDV . Ta pravila čine internetske platforme odgovornima za osiguravanje naplate PDV-a od prodaje na njihovim online trgovinama a za proizvode iz zemalja koje nisu članice EU.

O prijedlogu odgode informirani su Europski parlament i Vijeće EU te se od njih čeka usvajanje zakonodavnog prijedloga.

Usto, Europska komisija je odlučila predložiti odgađanje i određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u skladu s Direktivom o administrativnoj suradnji (Directive on Administrative Cooperation DAC). Na temelju predloženih izmjena, države članice imat će tri dodatna mjeseca za razmjenu informacija o financijskim računima čiji su korisnici porezni rezidenti u drugoj državi članici. Slično tome, države članice imat će tri dodatna mjeseca za razmjenu informacija o određenim prekograničnim poreznim planovima.

Početak primjene DAC-a 6 ostat će 01. srpnja 2020., a aranžmani o izvještavanju sklopljeni tijekom odgađanja morati će se izvijestiti do trenutka odgađanja. Jednako tako, podaci o financijskim računima koji će se tijekom tog razdoblja razmjenjivati ​​u skladu s DAC-om 2 morati će se izvijestiti do vremena odgode. Odabir različitih razdoblja odgađanja odgovara na činjenicu da iako se razmjena informacija unutar DAC-ova oslanja na postojeći IT sustav, paket e-trgovine zahtijeva i prilagođavanje postojećih IT sustava i postavljanje novih od država članica.

