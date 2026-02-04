AI CERTs® imenuje Sveučilište Algebra Bernays prvim Gold Authorized Training Partnerom u Hrvatskoj

Kroz ovo Gold ATP partnerstvo, Sveučilište Algebra Bernays integrirat će certifikacijske programe AI CERTs® usklađene s normom ISO/IEC 17024:2012 u svoju ponudu profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja

Mreža srijeda, 4. veljače 2026. u 09:58

AI CERTs®, vodeća globalna organizacija za pružanje usklađenih i ulogama prilagođenih UI certifikata, imenovala je Sveučilište Algebra Bernays svojim prvim Gold Authorized Training Partnerom (zlatnim autoriziranim trening partnerom) u Hrvatskoj.

Sveučilište Algebra Bernays član je Leading Learning Partners Association (LLPA). Sveučilište nudi prijediplomske, diplomske i doktorske studijske programe te profesionalne programe osposobljavanja i obrazovanja. Sveučilište Algebra Bernays održava partnerstva s globalnim tehnološkim liderima, uključujući Microsoft, Google, AWS, Cisco, Oracle, Red Hat i CompTIA.

Kroz ovo Gold ATP partnerstvo, Sveučilište Algebra Bernays integrirat će certifikacijske programe AI CERTs® usklađene s normom ISO/IEC 17024:2012 u svoju ponudu profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja. Ova suradnja omogućuje studentima i profesionalcima u Hrvatskoj stjecanje globalno priznatih certifikata iz područja umjetne inteligencije uz studijske programe i programe stručnog usavršavanja Sveučilišta Algebra Bernays.

„AI CERTs® s velikim zadovoljstvom objavljuje da je Sveučilište Algebra Bernays naš prvi Gold Authorized Training Partner u Hrvatskoj“, izjavio je Russell Sarder, osnivač i glavni izvršni direktor AI CERTs®. „Njihova predanost profesionalnom obrazovanju i međunarodnim partnerstvima dobro ih pozicionira za provedbu usklađenih AI certifikacija namijenjenih profesionalcima u Hrvatskoj.“

„Ovo partnerstvo s AI CERTs® predstavlja važan korak za Sveučilište Algebra Bernays. Omogućuje nam povezivanje naših akademskih programa s globalno priznatim UI certifikacijama te pružanje praktičnih, budućnosti usmjerenih vještina našim studentima i profesionalcima. Imenovanje prvim Gold Authorized Training Partnerom u Hrvatskoj dodatno potvrđuje našu predanost kvalitetnom, međunarodno relevantnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju u području umjetne inteligencije“, izjavio je Tomislav Dominković, glavni izvršni direktor Sveučilišta Algebra Bernays.

O AI CERTs®:

AI CERTs® je globalno priznato certifikacijsko tijelo specijalizirano za certifikate temeljene na radnim ulogama u području umjetne inteligencije i blockchain tehnologija. Usklađeni s normom ISO 17024:2012, njezini programi postavljaju globalne standarde kvalitete i vjerodostojnosti, osnažujući profesionalce praktičnim, radno primjenjivim vještinama kroz praktičan rad i primjenu u stvarnim okruženjima.

Pokrivajući širok spektar uloga, od programera i podatkovnih analitičara do poslovnih lidera i operativnih timova, AI CERTs premošćuje globalni jaz u tehnološkim vještinama kroz stalno rastući portfelj certifikata.

S više od 60 novih certifikacija, organizacija je čvrsto pozicionirana na samom vrhu obrazovanja u području novih tehnologija. Više informacija dostupno je na www.aicerts.ai.

