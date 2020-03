Pandemija korona virusa uzrokuje ekstremne učinke u potrošnji putem interneta. Kriza će ove godine izvršiti ozbiljan pritisak na internetsku prodaju, osobito zbog znatno niže online potrošnje i nedostatka rezerviranja za putovanja i odmora.

“Međutim, internetske trgovine mogu igrati vitalnu ulogu u nepoželjnom scenariju potpunog zastoja u cijeloj EU u skoroj budućnosti.” rekao je predsjednik Ecommerce Europe i predsjednik Uprave Thuiswinkel.org, nizozemske udruge za e-trgovinu Wijnand Jongen.

Ecommerce Europe je 17. ožujka pokrenula anketu kako bi procijenila utjecaj epidemije korona virusa na e-trgovinu u Europi. U istraživanju su sudjelovala i nacionalna udruženja za e-trgovinu i članovi tvrtke.

„Razmjena informacija između zemalja u ovom je vremenu presudna, jer ograničenja u nekoliko zemalja mogu imati snažan utjecaj na prekograničnu prodaju. E-trgovina Europa vjeruje da ovi uvidi također predstavljaju koristan izvor informacija za donositelje odluka iz EU-a i nacionalnih zemalja da usvoje najbolji mogući pristup za sektor koji može igrati presudnu ulogu u ovoj krizi. Stoga pozivamo Europsku komisiju i države članice da granice ostanu otvorene za prekograničnu trgovinu “, rekla je generalna tajnica ECommerce Europe Marlene ten Ham.

Svi ispitanici izvijestili su da korona pandemija već utječe na maloprodaju na mreži. 65% ispitanika izjavilo je da očekuju da će oni ili njihovi članovi (mrežni trgovci) dovesti do pada prodaje i otpuštanja osoblja. Taj pad prodaje već se može primijetiti u sektorima kao što su moda, putovanja i drugi uslužni sektori. Suprotno tome, industrije poput hrane, zdravstvenih proizvoda, proizvoda koji doprinose radu od kuće (prijenosna računala, tableti, zasloni itd.) i pod karantenom (zamrzivači, itd.) bilježe nagli rast prodaje. Kao posljedica usredotočenosti na e-trgovinu u tim sektorima rasta, već su vidljivi određeni konkretni učinci krize na internetsku maloprodaju. Iako 94% ispitanika navodi da je i dalje moguće prodavati i isporučiti proizvode u svojoj zemlji i u prekograničnim tržištima.

65% tvrtki i nacionalnih udruženja očekuje djelomično ili potpuno zatvaranje poslova tijekom karantene. Na primjer, u Italiji, u kojoj je izbijanje epidemije u Europi najprije pogodilo, zatvaranje aktivnosti proglašeno je već 13. ožujka, što je dovelo do strogih ograničenja za kretanja ljudi. Zatvorene su sve trgovačke i proizvodne aktivnosti koje nisu nužno ili nisu povezane s lancem opskrbe hranom i zdravstvenim slučajevima. Unatoč tome, internetske trgovine (koje prodaju sve vrste proizvoda) i dalje posluju. Da bi se to postiglo, radnici unutar skladišta poduzimaju vrlo ozbiljne mjere prevencije. U sektoru logistike postoje mnoge poteškoće. Kako ljudi napuštaju svoje domove samo ako su to strogo potrebni, došlo je do eksponencijalnog povećanja potražnje za logističkim uslugama. Pogotovo kuriri za e-trgovinu i isporuku hrane više nisu u stanju pratiti potražnju, što dovodi do mnogih odgađanja i otkazivanja isporuka.

