Futuristički zrakoplovi poput zračnih taksija i vozila hitne pomoći u urbanim sredinama mogli bi letjeti iznad europskih gradova u roku od tri do pet godina, navodi se u najnovijoj studiji EASA-e Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility in Europe. Takva mobilnost nudi potencijal za zelenija i brža rješenja za mobilnost, navodi EASA u studiji, objavljenoj u srijedu 19. svibnja ove godine.

„Kako je u tijeku nekoliko projekata i demonstracija, vrijeme je da Europska unija i nacionalne i lokalne vlasti pripreme okvir koji će omogućiti taj novi način prijevoza i pružiti Europi priliku da se uspostavi kao jedan od prvih pokretača u tom području na globalnoj razini ”, navodi se u studiji.

Urbana mobilnost u zraku odnosi se na leteće objekte slične bespilotnim letjelicama koji su sposobni za prijevoz putnika i tereta u gustim gradovima zahvaljujući njihovoj sposobnosti vertikalnog slijetanja i uzlijetanja. I dok je još uvijek u ranoj fazi, predviđa se da će tržište gradske zračne mobilnosti vrijediti oko 4,2 milijarde eura do 2030. godine, stvarajući oko 90.000 radnih mjesta.

Takva zračna mobilnost u urbanim sredinama donijela bi niz koristi, poput mogućnosti brzog prevoženja ozlijeđenih u bolnicu ili medicinskih stručnjaka do mjesta incidenta. Gradska zračna mobilnost dodatno se promovira kao način za ublažavanje prometnih gužvi i poboljšanje povezanosti s udaljenim područjima. Pri tome bi takva mobilnost bila i ekološki povoljnija jer bi se za pogon koristile baterije a ne fosilna goriva.

Neka od neriješenih pitanja takvog prijevoza su buka te utjecaj na životinje, prije svega ptice i insekte.

Već se nekoliko novoosnovanih poduzeća iz gradske zračne mobilnosti prijavilo za certifikaciju, što bi prema novom zrakoplovnom regulatoru EU trebalo trajati oko četiri ili pet godina za svako vozilo.

EASA već nekoliko godina postavlja temelje za regulaciju gradske zračne mobilnosti, objavljujući predložene standarde za vertikalno polijetanje i slijetanje zrakoplova u srpnju 2019., a za bespilotne letjelice u prosincu 2020. godine.

Također je u tijeku priprema za uspostavljanje pravila certificiranja za pilote urbane mobilnosti u zračnom prometu – bilo u zrakoplovu ili leteći njime na daljinu – jer takva kategorija certificiranja pilota još ne postoji.

