Zašto je u Epsteinovim dosjeima toliko znakova jednakosti?

Mogli biste pomisliti kako je riječ o šifri ili nekom tajnom jeziku, ali čini se kako je nešto prozaičnije u pitanju

Brojnie-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa u sklopu istrage o Jeffreyju Epsteinu puni su znakova jednakosti (=) i drugih čudnih simbola. Mogli biste pomisliti kako je riječ o šifri ili nekom tajnom jeziku, ali čini se kako je nešto prozaičnije u pitanju.



Naime, vjerojatno je riječ o posljedici načina na koji je Ministarstvo pravosuđa pretvorilo e-mailove u PDF-ove. Konkretno, simboli izgledaju kao ostaci višenamjenskih internetskih poštanskih ekstenzija (MIME), 30 godina starog standarda za kodiranje e-mailova.

Protokol koji je temelj e-pošte prenosi poruke kao kratke nizove jednostavnih ASCII znakova, pa kako su ljudi počeli pisati duže poruke i pokušavati uključiti formatiranje i simbole, MIME je razvijen kao način njihovog kodiranja u ASCII.



S MIME-om se znak = koristi za signaliziranje kako niz teksta treba prekinuti za prijenos i ponovno spojiti - "meki prekid retka" - ili, kada ga slijede dva druga znaka, da se treba pretvoriti u određeni znak koji nije ASCII.

Čini se kako je softver koji je Ministarstvo pravosuđa koristilo za izdvajanje e-poruka i njihovo pretvaranje u PDF-ove, poremetio dio dekodiranja. Moguće je kako su dokumenti digitalno izdvojeni, a zatim pretvoreni u PDF, a ne fizički ispisani i skenirani,.



Ministarstvo pravosuđa vjerojatno je izvuklo podatke iz e-pošte, pretvorilo ih u PDF, a zatim ih redigiralo. Kako bi uklonili metapodatke iz dokumenta i ugradili redigirane dijelove kako crne trake ne bi mogle biti uklonjene, dokumente su pretvorili u slikovne datoteke poput JPEG-a prije nego što su ih ponovno pretvorili u PDF.

Softver korišten za početno izvlačenje i pretvaranje podataka također je hvatao dijelove temeljnog formate MIME, umjesto da ga pravilno dekodira. No, to ne ne objašnjava u potpunosti zašto = ponekad zamjenjuje slova. Na tu zagonetku zasad nema odgovora.