Švedska, Danska i Irska izrazile su na sastanku ministara 28 članica (Vijeće ECOFIN) 6. studenoga u Beču čvrsto protivljenje prijedlogu Europske komisije (EK) o uvođenju poreza na digitalne usluge od 3 posto (Digital Services Tax DST).

Konkretno, Švedska je stava da bi oporezivanje prihoda, a ne dobiti, ometalo inovacije, investicije i rast digitslnog gospodarstva u EU, te smatra kako će tzv. porez na platforme biti na štetu malih poduzeća. Švedski ministar financija također je mišljenja kako prijedlog EK polazi od pogrešne pretpostavke da korisnici stvaraju svu vrijednost u digitalnim tvrtkama (Facebook, Google…), odnosno kako bi takvo opredjeljenje napravilo štetu inovativnim tvrtkama.

Iz Danske su izrazili sumnju da se kod prijedloga EK nisu dovoljno razmotrena pravna pitanja, odnosno da se nije razmotrena opasnost uvođenja dvostrukog oporezivanja. Mišljenja su i kako treba uzeti u obzir i zabrinutosti europskih tvrtki zbog uvođenja DTS-a.

Irska smatra kako bi uvođenje DTS-a zbog principa naplate poreza u mjestu davanja usluge bio presedan koji doveo do mnogih negativnih posljedica za male i srednje tvrtke. U suštini, upozorili su iz Irske, takav princip oporezivanja Europi bi mogao stvoriti globalne probleme za njene izvozne tvrtke, odnosno njen ukupan izvoz u treće zemlje. Pitaju se i što bi se dogodilo kada bi se isti porezni princip primjenio na sve uslužne djelatnosti.

Izjašnjavanje je uslijedilo nakon što je predsjedavajuća EU Austrija zatražila od izaslanstva država članica EU 28 da daju svoje stajalište o dva pitanja: prvo, treba li obuhvatiti sva tri oporezive usluge (ciljano oglašavanje, višestrana digitalna sučelja i prodaju korisničkih podataka) ili treba isključiti iz oporezivanja prodaju korisničkih podataka; drugo, treba li DTS imati fiksni datum isteka u kojem se automatski prekida njegova primjena kada se postigne globalni sporazum o oporezivanju digitalnog gospodarstva na razini G20 odnosno Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development OECD).

Iz Njemače su izrazili opredjeljenje za dogovor u okviru OECD-a ali i da ukoliko do dogovora ne dođe do 2020. godine, odnosno ukoliko se do tada ne postigne globalni konsenzus trenba primjeniti DTS. Pozvali su EK da dorađuje DTS. Kako smatraju u Njemačkoj porezom bi trebali biti obuhvaćeni određeni poslovni modeli ali ne i prodaja korisničkih podataka jer bi to ometalo internet stvari (Internet of Things IoT).

Iz Francuske, koja je najveći zagovornik uvođenja DTS-a, ustvrdili su kako su spremni da se u sporazum uključi odredba primjene DTS-a od početka 2020. godine ukoliko se u okviru OECD-a do tada ne iznađe globalno rješenje. U Francuskoj smatraju kako to može biti poticaj OECD-u da ubrza iznalaženje konsenzusa na globalnoj razini za rješenje oporezivanja digitalnog gospodarstva.

