Deutsche Telekom (DT) očekuje da će ove godine implementirati 5G tehnologiju u 14 dodatnih gradova kako bi do kraja 2020. godine postigao svoj cilj da obuhvati najmanje 20 najvećih njemačkih gradova. Za sada je DT 5G mreža dostupna u Berlinu, Bonnu, Darmstadtu, Münchenu, Kölnu , Hamburg, Frankfurt i Leipzig.

Operator je očekivao da će 2019. godine završiti s ukupno 450 5G baznih stanica u cijeloj zemlji. Do kraja 2020. godine očekuje se da će broj 5G stanica biti skoro 1.500.

DT je ​​najavio da koristi Dynamic Spectrum Sharing u svojoj komercijalnoj mreži. Radiopojasno područje više ne koristi samo jedan standard za mobilnu komunikaciju, već se prema potrebi može podijeliti na LTE i 5G.

Deutsche Telekom uključio je svoju 5G mrežu 5. rujna 2019. godine u pet njemačkih gradova: Berlin, Bonn, Köln, Darmstadt i München. Objavio je da mreža koristi 129 5G antena širom zemlje, od čega je 66 u Berlinu, sa propusniošću od 1 Gbps.

Vodafone Njemačka najavio je još prošle godine kako planira razviti mrežu 5G u 25 gradova, 25 općina i 10 industrijskih parkova diljem Njemačke do početka ove godine. Cilj mu je bio ponuditi svoju 5G uslugu za najmanje 10 milijuna stanovnika Njemačke do kraja 2020. godine, te za 20 milijuna do kraja kraj 2021. godine.

Telefonica Deutschland odabrala je Nokiju i Huawei kao dobavljače za implementaciju svoje 5G mreže. Planovi su da Nokia i Huawei izgrade Telefonica Deutschland 5G radio pristupnu mrežu s jednakim udjelima opreme. Operator je rekao da očekuje komercijalnu 5G mrežu u Berlinu, Hamburgu, Münchenu, Kelnu i Frankfurtu do kraja 2021. godine a godinu kasnije, odnosno 2020. u 30 gradova čime će usluga biti dostupna za 16 milijuna stanovnika Njemačke. (naslovna fotografija pxhere.com)

