Zakoni o minimalnoj dobi za društvene mreže diljem svijeta

Vlade diljem svijeta nastoje propisati minimalnu dob za korištenje društvenih mreža, navodeći zabrinutost za sigurnost na internetu i mentalno zdravlje mladih

Iako se pristupi razlikuju, većina politika usmjerena je na sprječavanje djece mlađe od određene dobi - obično 15 ili 16 godina - da otvaraju račune ili na uvođenje obveznog roditeljskog pristanka i provjere dobi prije odobravanja pristupa.

Petnaest zemalja i dvije američke savezne države donijele su odluke o minimalnoj dobi za korištenje društvenih mreža ili razmatraju zakonske dobne granice.

Australija je prva u svijetu u prosincu 2025. uvela zakonsku zabranu društvenih mreža za mlade. Druge zemlje su od tada slijedile njezin primjer. Australski zakon sprječava osobe mlađe od 16 godina da pristupe društvenim mrežama, uključujući najveće platforme poput Instagrama, TikToka i YouTubea, oni korisnici koji su već imali račune odjavljeni su, a njihovi su računi deaktivirani nakon stupanja zakona na snagu. Tvrtke društvenih mreža suočavaju se s kaznom do 34,9 milijuna australskih dolara ako ne poduzmu „razumne korake“ za provjeru dobi.

Francuska skupština, donji dom parlamenta, glasala je za uvođenje zakonske minimalne dobi od 15 godina za korištenje društvenih mreža. Predloženi zakon sada mora biti usvojen u francuskom Senatu, odnosno gornjem domu. Portugal je novoodobrenim zakonom propisao „izričitu i provjerenu roditeljsku suglasnost“ za sve mlađe od 16 godina za korištenje društvenih mreža, dok je za djecu mlađu od 13 godina uveo potpunu zabranu.

Diljem Europe raspravlja se o dodatnim prijedlozima u zemljama poput Grčke, Španjolske, Danske, Norveške, Njemačke, Italije, Slovenije i Češke.

Izvan Europe, Malezija je donijela dobna ograničenja, dok Indonezija i Novi Zeland razmatraju slične mjere. Ujedinjeno Kraljevstvo također preispituje potencijalne politike dobnih ograničenja.

Različiti pristupi u SAD-u

U Sjedinjenim Američkim Državama savezna država Virginia je uvela zakon kojim se korištenje društvenih mreža za maloljetnike mlađe od 16 godina ograničava na jedan sat dnevno, osim ako se ne dobije roditeljski pristanak.

Nebraska je usvojila zakon kojim se ograničavaju određene značajke platformi za maloljetnike, uključujući elemente dizajna poput beskonačnog pomicanja i automatske reprodukcije koji su namijenjeni povećanju angažmana.

Utah je donošenjem zakona iz 2023. bio prvi koji je zahtijevao provjeru dobi za osobe mlađe od 18 godina, no zakon je kasnije ukinut i zamijenjen blažim zahtjevima.