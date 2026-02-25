Zakoni o minimalnoj dobi za društvene mreže diljem svijeta

Vlade diljem svijeta nastoje propisati minimalnu dob za korištenje društvenih mreža, navodeći zabrinutost za sigurnost na internetu i mentalno zdravlje mladih

Mreža srijeda, 25. veljače 2026. u 05:45

Iako se pristupi razlikuju, većina politika usmjerena je na sprječavanje djece mlađe od određene dobi - obično 15 ili 16 godina - da otvaraju račune ili na uvođenje obveznog roditeljskog pristanka i provjere dobi prije odobravanja pristupa.

Petnaest zemalja i dvije američke savezne države donijele su odluke o minimalnoj dobi za korištenje društvenih mreža ili razmatraju zakonske dobne granice.

Australija je prva u svijetu u prosincu 2025. uvela zakonsku zabranu društvenih mreža za mlade. Druge zemlje su od tada slijedile njezin primjer. Australski zakon sprječava osobe mlađe od 16 godina da pristupe društvenim mrežama, uključujući najveće platforme poput Instagrama, TikToka i YouTubea, oni korisnici koji su već imali račune odjavljeni su, a njihovi su računi deaktivirani nakon stupanja zakona na snagu. Tvrtke društvenih mreža suočavaju se s kaznom do 34,9 milijuna australskih dolara ako ne poduzmu „razumne korake“ za provjeru dobi.

Francuska skupština, donji dom parlamenta, glasala je za uvođenje zakonske minimalne dobi od 15 godina za korištenje društvenih mreža. Predloženi zakon sada mora biti usvojen u francuskom Senatu, odnosno gornjem domu. Portugal je novoodobrenim zakonom propisao „izričitu i provjerenu roditeljsku suglasnost“ za sve mlađe od 16 godina za korištenje društvenih mreža, dok je za djecu mlađu od 13 godina uveo potpunu zabranu.

Diljem Europe raspravlja se o dodatnim prijedlozima u zemljama poput Grčke, Španjolske, Danske, Norveške, Njemačke, Italije, Slovenije i Češke.

Izvan Europe, Malezija je donijela dobna ograničenja, dok Indonezija i Novi Zeland razmatraju slične mjere. Ujedinjeno Kraljevstvo također preispituje potencijalne politike dobnih ograničenja.

Različiti pristupi u SAD-u

U Sjedinjenim Američkim Državama savezna država Virginia je uvela zakon kojim se korištenje društvenih mreža za maloljetnike mlađe od 16 godina ograničava na jedan sat dnevno, osim ako se ne dobije roditeljski pristanak.

Nebraska je usvojila zakon kojim se ograničavaju određene značajke platformi za maloljetnike, uključujući elemente dizajna poput beskonačnog pomicanja i automatske reprodukcije koji su namijenjeni povećanju angažmana.

Utah je donošenjem zakona iz 2023. bio prvi koji je zahtijevao provjeru dobi za osobe mlađe od 18 godina, no zakon je kasnije ukinut i zamijenjen blažim zahtjevima.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi