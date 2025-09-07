I nakon 21 godinu Facebookov poke odbija umrijeti

Beskorisnu značajku bockanja od sad će biti lakše pronaći jer je vraćena u korisničke profile u Facebookovoj aplikaciji.

Meta Platforms trenutno ima mnogo prioriteta koje Mark Zuckerberg vjerojatno nikada ne bi ni zamislio u ranim danima Facebooka. Tvrtka se prebacila s društvenih mreža na metaverzum, a nedavno i na umjetnu inteligenciju.

No, nekako je jedna od njezinih najranijih - i najbeskorisnijih - značajki ne samo preživjela, već će biti i osvježena. Riječ je, naravno, o bockanju (poke). Tu će značajku od sad biti lakše pronaći jer je vraćena u korisničke profile u Facebookovoj aplikaciji.

Sve aktivnosti povezane s njom između vas i vaših prijatelja možete pratiti na facebook.com/pokes. Čini se kako se, slično Snapchatu, pojavljuju različiti emojiji na temelju broja razmijenjenih pokeova.

Ako niste bili na Facebooku prije dva desetljeća, bockanje je bilo svojevrsna novost u ranim danima društvenih mreža. U to vrijeme nije bilo toliko značajki za interakciju s prijateljima. Mogli ste ostavljati komentare na njihovom profilu i... Bockati.

Ta značajka nije radila ništa korisno ili praktično, već je bila tu kako biste mogli nekog razveseliti ili iritirati (češće ovo potonje). Nikad nije posve uklonjena, ali su korisnici s dolaskom novih značajki na nju uglavnom zaboravili.

Meta, zbog samo njima poznatih razloga, već neko vrijeme ju pokušava dići iz mrtvih. Prošle godine su objavili kako je do 13 puta većeg porasta broja bockanja nakon što su su ju uvrstili u Facebookovu traku za pretraživanje. Sad, valjda, pokušavaju pridobiti trenutnu generaciju mlađih korisnika Facebooka.

