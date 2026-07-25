Europska komisija optužila TikTok za kršenje pravila sigurnosti djece

ByteDanceova društvena mreža TikTok optužena je za kršenje pravila Europske unije o sadržaju online zbog značajki dizajna koje bi mogle izložiti djecu predatorima ili kibernetičkom nasilju. Optužbe, nazvane preliminarnim nalazima prema Zakonu o digitalnim uslugama, četvrta su optužba protiv TikToka u dvije godine.



Europska komisija ocijenila je kako korisnički računi na TikToku ne ispunjavaju sigurnosne standarde predviđene Zakonom o digitalnim uslugama. Upozorili su kako TikTok omogućuje djeci objavu njihovih računa, što drugima omogućuje pregled sadržaja kojeg djeca ojavljuju i potencijalno ih izlaže kibernetičkom nasilju ili kontaktu zlostavljača. Ni privatni računi nisu sigurni za djecu jer ih je lako pronaći putem popisa praćenja i sljedbenika drugih korisnika, čak i ljudi koji nemaju račun pri TikToku.



Komisija je TikToku naložila prilagodbu zadanihpostavki javnih računa maloljetnika kako bi sadržaj prema zadanim postavkama bio vidljiv samo korisnicima TikToka koje su djeca prihvatila. TikTok je rekao kako će pregledati nalaze Unije i konstruktivno surađivati ​​s Komisijom.



Istaknuli su kako korisnički računi maloljetnika na TikToku imaju više od 50 unaprijed postavljenih značajki privatnosti i sigurnosti. Računi mlađih od 18 godina su privatni po zadanim postavkama, a TikTok je "jedna od rijetkih platformi na kojima mlađi tinejdžeri ne mogu koristiti izravne poruke ili imati svoj sadržaj koji ispunjava uvjete za pojavljivanje u feedu For You".



Kazna može iznositi do šest posto godišnjeg globalnog prometa tvrtke. TikTok je ponudio ustupke kako bi izbjegao kazne u dva prethodna slučaja, dok je treći slučaj i dalje u tijeku.