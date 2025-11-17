Društveni mediji politički su vrlo malo naklonjeniji desnici

Prema istraživanju Statista Consumer Insights, nema većih razlika u preferencijama za većinu platformi društvenih medija među Amerikancima, ali postoje neke zanimljive razlike

Mreža ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 00:31

Facebook je platforma na kojoj se centristi osjećaju najviše kao kod kuće. Ta skupina se obično više drži podalje od drugih društvenih medija od onih koji sebe vide kao izrazitije politički desno ili desno orijentirane. Dok Facebook donekle nedovoljno koriste oni s ljevice, makar i s malom razlikom, TikTok i Instagram su mreže s najravnomjernijom distribucijom lijevo-desno.

Na X-u (bivšemTwitteru) je stranački stav najizraženiji, s nešto većim korištenjem od strane onih s desnice. LinkedIn također pokazuje nešto veće korištenje od strane desne skupine, dok je suprotno na manje korištenoj mreži Redditu. Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da politički stav ima samo vrlo ograničen utjecaj na korištenje društvenih mreža. Premda su društvene mreže, osim Reddita,nešto naklonjenije desnoj opciji jasno je kako nastoje sačuvati makar privid neutralnosti. 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija