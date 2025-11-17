Društveni mediji politički su vrlo malo naklonjeniji desnici

Facebook je platforma na kojoj se centristi osjećaju najviše kao kod kuće. Ta skupina se obično više drži podalje od drugih društvenih medija od onih koji sebe vide kao izrazitije politički desno ili desno orijentirane. Dok Facebook donekle nedovoljno koriste oni s ljevice, makar i s malom razlikom, TikTok i Instagram su mreže s najravnomjernijom distribucijom lijevo-desno.

Na X-u (bivšemTwitteru) je stranački stav najizraženiji, s nešto većim korištenjem od strane onih s desnice. LinkedIn također pokazuje nešto veće korištenje od strane desne skupine, dok je suprotno na manje korištenoj mreži Redditu. Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da politički stav ima samo vrlo ograničen utjecaj na korištenje društvenih mreža. Premda su društvene mreže, osim Reddita,nešto naklonjenije desnoj opciji jasno je kako nastoje sačuvati makar privid neutralnosti.