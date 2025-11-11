Danska će zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina

Danska je odlučila u potpunosti zabraniti korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina. Australija je u procesu pokretanja slične zabrane.



Danska ministrica za digitalna pitanja Caroline Stage Olsen rekla je kako je količina vremena koju djeca provode online - količina nasilja, samoozljeđivanja kojem su izloženi online - prevelik rizik. 'Velike tehnološke tvrtke imaju apsurdnu količinu novca na raspolaganju, ali nisu spremne ulagati u sigurnost naše djece, ulagati u sigurnost svih nas', dodala je.



Zabrana neće stupiti na snagu odmah, već vjerojatno u nekom trenutku u sljedećih nekoliko mjeseci. Neće djelovati prebrzo kako bi provjerili postoje li rupe u zakonu i propisima općenito koje bi tehnološki divovi mogli zlorabiti. Zasad je nejasno kako će točno biti provedena, ali u pripremi je službena aplikacija za provjeru dobi, što bi moglo biti dijelom istog procesa.