Australija priprema porez za društvene mreže, novac će ići izdavačima

Plaćanje je moguće izbjeći sklapanjem dogovora o plaćanju australskim medijskim tvrtkama za financiranje stvaranja sadržaja ili za pravo korištenja njihovog sadržaja.

Miroslav Wranka utorak, 28. travnja 2026. u 21:06
📷 Beate Vogl (Pexels)
Australija je osmislila novi način kako osigurati da tvrtke za društvene mreže i pretraživanje plaćaju za potporu novinarstvu: porez od 2,25 posto na prihod kojeg je moguće izbjeći ako tvrtke umjesto toga dogovore s lokalnim medijima. Ta je ideja predstavljena kao zamjena za zakon News Media Bargaining Code iz 2021. godine, koji je davao nominalnu vrijednost poveznicama na sadržaj vijesti koji se dijeli na društvenim mrežama. 

Također je snažno sugerirao tvrtkama poput Googlea i Meta Platforms pregovore s lokalnim izdavačima kako bi se dogovorili o naknadi za dobivanje dopuštenja za dijeljenje poveznica. Ako tehnološke tvrtke ne bi došle za pregovarački stol, suočile bi se s prisilnom arbitražom.

Tijekom pregovora, Meta je odlučila kako neće dopustiti svojim korisnicima dijeljenje poveznica na vijesti u Australiji. Kasnije su popustili i dogovorili se s pojedinim lokalnim izdavačima.

No, kada je Kanada uvela sličan zakon, Meta je prestala dopuštati svojim lokalnim korisnicima dijeljenje poveznica na vijesti kako bi se učinila nepodobnom za plaćanja. Tu poziciju održava do danas. Također su odbili obnoviti dogovore postignute prema News Media Bargaining Code. 

Stoga je australska vlada promijenila pravila. Prema nacrtu zakona News Bargaing Incentive, svaka društvena mreža koja omogućuje pristup sadržaju vijesti i ostvaruje prihod od 250 milijuna australskih dolara godišnje u Australiji (180 milijuna američkih dolara) morat će platiti 2,25 posto lokalnih prihoda. Plaćanje je moguće izbjeći sklapanjem dogovora o plaćanju australskim medijskim tvrtkama za financiranje stvaranja sadržaja ili za pravo korištenja njihovog sadržaja.

Predloženi program primjenjuje se na sve medijske organizacije s prihodom od 150 tisuća AUD (106 tisuća USD) ili više, s dominantnom svrhom služenja australskoj publici i zadovoljava testove profesionalnih standarda, uključujući ponudu mehanizma za pritužbe.

