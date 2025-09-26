Ovo je CA-1 Europa, novi Helsingov vojni dron

Njemački obrambeni startup Helsing predstavio je novi autonomni borbeni dron. Model bespilotne letjelice CA-1 Europa s repom u obliku slova V trebao bi izvesti prvi let 2027. godine i postati dostupan za vojnu upotrebu u sljedeće četiri godine. Pokretat će ga umjetna inteligencija kako bi mogao djelovati samostalno, u mnoštvu drugih bespilotnih vozila ili prema uputama borbenih zrakoplova.



Prošle godine, američko ratno zrakoplovstvo odabralo je startup Anduril i proizvođača dronova Reaper General Atomics za razvoj prve flote kolaborativnih borbenih letjelica (Collaborative Combat Aircraft, CCA), koje mogu obavljati misije poput ometanja ili djelovati kao mamac. U lipnju je Airbus predstavio vlastiti koncept za drona, dizajniranog za letenje uz zrakoplove kao što je Eurofighter Typhoon.



Helsing je najavio ulaganje stotina milijuna eura u suradnju s europskim tvrtkama koje nije imenovao. Nisu naveli ni koja će oružja dron moći nositi, kao ni koliko će koštati, osim što će to biti "djelić cijene običnog borbenog zrakoplova".



Dizajn je otkriven u hangarima proizvođača lakih zrakoplova Grob, kojeg je Helsing kupio u lipnju. Grob proizvodi lagane vojne trenažne letjelice s propelerima koje koristi oko 14 država, a koje su otprilike iste veličine kao i trenutni val dizajna "wingman": tri do pet tona.



Osnovan 2021. godine uz podršku šefa Spotifyja Daniela Eka, Helsing je započeo izradom softvera s umjetnom inteligencijom za obrambene tvrtke. Nakon ruske invazije na Ukrajinu prebacio na dizajniranje dronova.



Od tada je prikupio više od milijardu američkih dolara od investitora, uključujući Saab i postao najveći europski obrambeni startup s vrijednošću od 12 mlrd. USD. Tek se treba u značajnijoj mjeri iskazati na terenu.



Isporučio je 2000 dronova HF-1 od 4000 naručenih za Ukrajinu, dijelom na temelju lokalne opreme.

U veljači je započeo proizvodnju 6000 vlastitih jurišnih dronova HX-2 za Ukrajinu. Tu se letjelicu još testira. Trebala bi biti predstavljena, prema najavama iz Helsinga, "u vrlo bliskoj budućnosti".