Kineski dron na vodik oborio Guinessov rekord za najduži let

Guinnessova knjiga rekorda je objavila kako je kineski dron na vodikov pogon završio najduži multirotorski let ikad zabilježen. Tijekom misije izvedene 16. studenog bespilotna letjelica Tianmushan-1 preletjela je 188,605 kilometara.



Tianmushan-1 ostao je u zraku više od četiri sata tijekom misije dugog dometa iznad Hangzhoua. Pogonski sustav radio je stabilno, dok je ukupno upravljanje dronom ostalo dosljedno tijekom cijelog putovanja. Guinnessova knjiga rekorda prihvatila je podatke i potvrdila kako je dron ispunio sve potrebne standarde za udaljenost, izdržljivost i integritet sustava.



Tianmushan-1 prvi je put predstavljen tijekom svog prvog leta u kolovozu 2024. godine. U proizvodnju je ušao u travnju 2025. Razvijen u laboratoriju Tianmushan na Sveučilištu Beihang, dron za pogon koristi vodikovu gorivnu ćeliju. Zrakoplov ima međuosovinski razmak od 1.600 milimetara, teži 19 kilograma prazan i može nositi do šest kg korisnog tereta.



Prema specifikacijama, može letjeti 240 minuta bez korisnog tereta, što mu daje jednu od najdužih izdržljivosti među svim multirotorima na vodikov pogon. Može provoditi autonomne misije BVLOS od 100 km. Također radi u temperaturnom rasponu od -40° do 10° C.



Dron je već u uporabi za ekološke patrole, inspekcije naftovoda i plinovoda te praćenje postrojenja za nove izvore energije. Operateri ga također koriste za misije opskrbe otoka, promatranje gradskog prometa i razne uloge u hitnim slučajevima.