Češki startup razvio jeftin AI sustav otkrivanja dronova po zvuku

Češki startup Neuron Soundware izgradio je sustav za akustičnu detekciju pokretan umjetnom inteligencijom Sound Shield, koji identificira dronove po zvuku njihovih motora koristeći mikrofonske senzore koji koštaju između 100 i 150 eura po komadu. Sustav je dizajniran kao pasivna, jeftina alternativa radaru za otkrivanje dronova koji nisko lete iznad gradova, infrastrukture i vojnih postrojenja.



Tvrtka, koja je proteklog desetljeća koristila umjetnu inteligenciju za slušanje industrijskih strojeva za klijente uključujući Airbus, Siemens i BMW, sada primjenjuje istu tehnologiju akustičke analize na obranu zračnog prostora.



Sound Shield koristi male senzore nEdge Minis, od kojih svaki troši samo jedan vat snage, koji kontinuirano slušaju potpise motora drona. Senzori izvještavaju računalnoj platformi koju pokreću Nvidijini moduli Jetson, koji pokreću neuronske mreže na uređaju kako bi usporedili dolazni zvuk s bibliotekom poznatih akustičkih profila drona. Kada sustav otkrije prijetnju, obavještava centraliziranu komandnu platformu o procjeni brzine, visine i smjera kretanja drona.



Pristup iskorištava temeljno ograničenje dizajna drona. Premazi koji apsorbiraju radare i oblikovanje prikrivenih elemenata mogu učiniti dron gotovo nevidljivim tradicionalnim sustavima detekcije, ali nijedna trenutna tehnologija ne može utišati mehaničku buku rotora i motora. Svaki dron proizvodi prepoznatljiv akustični potpis.

Dvostruka namjena

Osim za bespilotne letjelice, Sound Shield može paralelno biti korišten i za druge svrhe - primjerice, praćenje rada transformatora i drugih kritičnih komponenti distribucijske mreže. Dvojna namjena trebala bi smanjiti troškove i omogućiti optimizaciju protuzračne obrane uz minimalna dodatna ulaganja.



Asimetrija između cijene dronova i štete koju nanose učinila je sustave za borbu protiv bespilotnih letjelica jednim od najbrže rastućih segmenata nabave u obrambenoj industriji. Očekuje se kako će se tržište protudronova više nego utrostručiti, s otprilike 6,6 milijardi američkih dolara u 2025. godini na 20 mlrd. USD do 2030.



Startupi diljem Europe prikupljaju kapital za izgradnju suverenih kapaciteta za protudronovsku borbu, a članice NATO-a uz rusku granicu složile su se izgraditi zid za otkrivanje dronova koji se proteže od Norveške do Poljske. Sound Shield se pozicionira kao komplementarni sloj radaru i radiofrekvencijskoj detekciji, a ne kao zamjena.



Moderni radarski sustavi sposobni za otkrivanje malih dronova koštaju redove veličine više od mreže nEdge Minija i aktivno emitiraju svoju poziciju pri svakom preletu. Senzori Sound Shielda su pasivni, što znači kako ne emitiraju signal koji bi protivnik mogao otkriti ili ometati.

Potencijalna ograničenja

Većina akustičnih sustava učinkovita je otprilike na 300-500 metara pod povoljnim uvjetima, s performansama koje se znatno smanjuju pri vjetru, kiši ili bučnom urbanom okruženju. Ambijentalna buka od prometa, divljih životinja i industrijske opreme može dati lažno pozitivne rezultate.



Noviji modeli dronova također imaju tiše motore koji smanjuju akustični potpis dostupan za detekciju. Neuron Soundware tvrdi kako njegov računalni modul nEdge PRO može agregirati podatke sa senzora u radijusu od 20 km. Zasad nema neovisnih potvrda tih tvrdnji.



Češki startup je dosad prikupio oko 7,4 milijuna eura od investitora, uključujući Inven Capital, J&T Ventures i Lead Ventures, kao i sedam milijuna eura od Europskog vijeća za inovacije. Ima više od 130 industrijskih instalacija na četiri kontinenta koje akustički prate strojeve.