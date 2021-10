Posljednjih godina jedan od glavnih promjena u bankarskom sektoru EU-a bilo je širenje internetskih usluga. Učestalost posjeta potrošača njihovoj lokalnoj podružnici banke ubrzano se smanjivala, a internetski prijenosi novca i e-plaćanja postali su uobičajene bankarske usluge. U dobrom dijelu Europe prihvaćene su internetske (ili virtualne) banke koje nemaju fizičke podružnice. Takvim poslovnim modelom one nemaju troškove povezane s vođenjem lokalnih podružnica te su time konkurentnije od klasičnih banaka.

U zadnja tri mjeseca 2020. godine skoro tri petine (58 %) odraslog stanovništva EU-a (u dobi od 16 do 74 godine) koristilo se internetom za bankarstvo. Kao i kod većine internetskih aktivnosti, postojale su prilično velike razlike među dobnim skupinama u pogledu prihvaćanja takvih usluga. Mladi u dobi od 25 do 34 godine najčešće su se koristili internetskim bankarstvom (75 %), dok je udio starijih osoba (u dobi od 65 do 74 godine) iznosio 34 %.

Upotreba internetskog bankarstva u određenoj mjeri odražava dostupnost širokopojasnih internetskih veza. Međutim, odluka pojedinca o tome hoće li se koristiti internetom za bankarstvo često je stvar povjerenja u takvu uslugu. U 2020. godini najmanje 70 % odraslih koristilo se internetskim bankarstvom u svakoj od regija, prema statističkoj podjeli Eurostata, Danske, Estonije, Latvije, Luksemburga, Nizozemske, Finske i Švedske;

Regije u kojima je upotreba internetskog bankarstva bila ispod prosjeka EU-a (kao što pokazuju plava nijanse na Karti 3.) uglavnom se nalaze u istočnim i južnim regijama EU-a. U 2020. godini u svim regijama Bugarske i Rumunjske manje od četvrtine odraslih osoba koristilo se internetskim bankarstvom; Takvi su podaci i za južnu talijansku pokrajinu Kalabriju gdje je telekomunikacijska infrastruktura odnosno dostupnost Interneta izrazito loša za nacionalni prosjek.

Hovedstaden (regija glavnoga grada Danske) imao je 2020. godine najveći udio osoba koje su se koristile internetskim bankarstvom (96 %), nakon čega slijede Midtjylland (također Danska) i Helsinki-Uusimaa (regija glavnoga grada Finske) s udjelom od 95 %. Preostale regije na vrhu popisa potvrdile su da će se potrošači u Danskoj, Nizozemskoj i Finskoj vrlo vjerojatno koristiti internetskim bankarstvom.

Premda su stanovnicima ruralnih europskih područja poslovnice banaka najčešće najnedostupnije ipak je u tim regijama upotreba internetskog bankarstva općenito jako niska u usporedbi s urbanim regijama gdje su poslovnice banaka značajno dostupnije. Neke od najnižih stopa korištenja internetskog bankarstva zabilježene su u regijama s niskom razinom internetske povezivosti i/ili dobnom strukturom starijeg stanovništva. Primjerice, samo 22 % odraslih iz južne talijanske regije Kalabrija iskoristilo je internetsko bankarstvo 2020. godine, a u središnjoj grčkoj regiju Kentriki Ellada 27 %. Daleko najniža stopa korištenja internetskim bankarstvom u EU-u zabilježena je u regijama Bugarske i Rumunjske. To je posebno izraženo u Severoiztochenu (Bugarska) i u Vestu (Rumunjska), gdje se 2020. godine samo 5 % i 6 % odraslih koristilo internetskim bankarstvom.

