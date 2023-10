Većina korisnika ne treba brzine telekomunikacijskih veza i podatkovni promet kakav donosi optička veza u samom domu (fiber to the home, FTTH), no postoje i korisnici koji trebaju takvu kvalitetnu povezivost. Posebno je česta takva potreba u poslovnoj povezivosti. U Europi su uglavnom sve telekomunikacijske kompanije izgradile opsežne optičke mreže, slično je i u tehnološki naprednijim zemljama u svijetu. No, u takvim je zemljama i poprilično različito prihvaćanja optike do u doma od korisnika. Za to uz zadovoljavajuće brzine povezivosti koje donose slabije tehnologije postoji i niz drugih razloga. Troškovi polaganja optičkih kabela do kućanstva po korisniku obično iznose od 300 do 500 eura, nešto je skuplje postavljanje gdje zakonski propisi isključivo zahtijevaju postavljanje kabela i terminala za optičku mrežu (ONT) u zemlju i u zidove, odnosno zabranjuju postavljanje kabela kroz zrak. Usto, u zapadnoj Europi značajan dio korisnika stanuje u iznajmljenim nekretninama te je u većini slučajeva potrebna suglasnost vlasnika za instaliranje optike. U pojedinim je zemljama čak i ukinuta potreba za takvu suglasnost.

Iako je optika do doma (fiber to the home, FTTH) najbolji način telekomunikacijskog povezivanja, većina kućanstva diljem svijeta unatoč dostupnosti takvog rješenja ipak se opredjeljuju za tehnološki slabija rješenja. Takva je situacija čak i u velikim i bogatim gradovima, poput Londona i Münchena, u kojima samo mali postotak korisnika ima optičku vezu u svom domu.

Prema podacima analitičke tvrtke STL Partners, prihvaćanje optičke povezivosti drastično varira u razvijenom svijetu. U nekim zemljama, poput Južne Koreje i Japana, optika do zgrade (fiber to the building, FTTB) čini gotovo 90% svih širokopojasnih veza, dok je u Velikoj Britaniji i Njemačkoj taj postotak manji od 15%, prema podacima Organizacije za suradnju i razvoj (Organisation for Co-operation and Development, OECD).

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

U nekim se zemljama umjesto optike sve do korisnikovog uređaja koriste alternativne tehnologije, kao što su hibridna vlakno-koaksijalna mreža (hybrid fiber-coaxial, HFC) i digitalna pretplatnička linija vrlo velike brzine (Very high-speed digital subscriber line, VDSL), kako bi se potrošačima pružila brza širokopojasna veza. Ali čak i uzimajući u obzir te alternativne tehnologije, postoje velike razlike u korištenju širokopojasnog pristupa velike brzine u razvijenim zemljama.

U posljednje je vrijeme sve izraženije opredjeljenje za pasivnim optičkim mrežama (Passsive Optical Network, PON) za razliku od tradicionalnih aktivnih optičkih mreža. Radi se o primjeni naprednijeg tehnološkog rješenja za tzv. zadnju milju. Podijeli: